Epstein zat in ‘mensonterende’ gevangenis met personeelstekort

Een plaag van muizen en ratten, gebrek aan daglicht en een ernstig tekort aan personeel. Dat zijn volgens betrokkenen enkele van de belabberde omstandigheden bij het Metropolitan Correctional Center in New York, een beruchte gevangenis in zuidelijk Manhattan die zwaar onder vuur ligt sinds de opzienbarende dood van de multimiljonair Jeffrey Epstein in zijn cel, afgelopen zaterdag.

Het federale detentiecentrum nabij de voet van de Brooklyn Bridge, dat volgens de Amerikaanse minister van Justitie William Barr „heeft gefaald om deze gevangene adequaat te beveiligen”, is al langere tijd een doelwit van kritiek wegens slechte omstandigheden. Volgens Amnesty International wordt de instelling gekenmerkt door „wrede, onmenselijke en mensonterende behandeling”.

Twee bewakers van het ‘MCC’ zijn deze week op non-actief gesteld naar aanleiding van de vermoedelijke zelfmoord van Epstein, die er sinds begin juli vastzat op verdenking van mensenhandel en seksueel misbruik van tientallen meisjes. Veel Amerikanen vinden het onbegrijpelijk dat Epstein, een 66-jarige financier die president Donald Trump en oud-president Bill Clinton onder zijn vrienden rekende, zichzelf in hechtenis van het leven kon beroven – en zo wist te ontsnappen aan strafvervolging.

Uit verklaringen van kenners komt echter een beeld naar voren van een strafinrichting waar, in de woorden van Barr, „ernstige onregelmatigheden” voorkomen. De gevangenis, waar onder anderen in hebben vastgezeten: de Mexicaanse drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, de Amerikaanse oplichter Bernard Madoff en Ramzi Ahmed Yousef, een van de daders van de aanslag op het World Trade Center in New York in 1993. Een onderzoeker aan Brooklyn College omschreef de instelling tegenover de New Yorkse publicatie Gothamist als „een goelag in Lower Manhattan”. Wegens praktijken als langdurige eenzame opsluiting zonder daglicht krijgen gevangenen vaak last van psychische problemen.

De twee bewakers, die Epstein elke dertig minuten hadden moeten checken, hebben hem ongeveer drie uur onbewaakt alleen in zijn cel gelaten, aldus bronnen bij een onderzoek dat is ingesteld naar zijn dood tegen Amerikaanse media. Uit een evaluatie van cameratoezicht zou zijn gebleken dat ze bewakingsrondes die ze wel in het logboek hadden vermeld, niet echt hebben gemaakt. Een van hen was een invaller. Beiden zouden in slaap zijn gevallen na lange overuren.

De directeur van de gevangenis op korte afstand van Wall Street is tijdelijk overgeplaatst, heeft het ministerie van de Justitie laten weten. Hij was verantwoordelijk voor de beslissing om Epstein alleen in een cel te laten zitten, wat tegen de gewoonte is voor gevangenen die eerder onder zelfmoordtoezicht hebben gestaan. Voor Epstein was dat toezicht eind juli opgeheven, nadat hij een week eerder bewusteloos werd gevonden met blauwe plekken op zijn nek.

Hoewel Epstein eerder een cel deelde met een medegevangene, zat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag alleen. Volgens het Federal Bureau of Prisons beroofde hij zichzelf van het leven, volgens onbevestigde berichten door zich op te hangen met een laken. Zondag heeft een lijkschouwing plaatsgevonden, maar de officiële doodsoorzaak is nog onbekend.

Hoewel zijn vermoedelijke zelfmoord heeft geleid tot schok en onbegrip, kijken sommige waarnemers er nauwelijks van op. „Het was onvermijdelijk”, zei Serene Gregg, plaatselijk voorzitter van de ambtenarenvakbond AFGE, tegen The Daily Beast. „Als hij het niet was geweest, had het iemand anders kunnen zijn.” Volgens Gregg draaien bewakers diensten van 16 uur, waarna hun vervangers nog niet zijn gearriveerd. Dan moeten ze nog een paar uur doorwerken. De verouderde instelling kenmerkt zich door lekken, schimmel en is bovendien overvol. In 1975 werd zij geopend voor 474 gevangenen, maar huisvest er nu 800. Eén gevangene heeft het MCC omschreven als „erger dan Guantanamo Bay”, de beruchte Amerikaanse gevangenis in Cuba.