Duitse politie legt kinderpornonetwerk op dark web plat

De politie in Duitsland heeft eerder deze week een kinderpornonetwerk op het dark web platgelegd. Dat heeft zij vrijdag bekendgemaakt. Op een chatplatform op het moeilijker bereikbare deel van het web waren 200.000 „kinderpornografische zaken” gedeeld.

Volgens de Duitse politie hadden honderden gebruikers uit verschillende landen toegang tot het platform. De autoriteiten kwamen onder meer een Duitser op het spoor die zijn eigen kind seksueel misbruikte én het kind aan andere pedoseksuelen aanbood voor misbruik. Deze persoon is opgepakt.

In december 2017 ontvingen de Duitse autoriteiten een anonieme tip over het kinderpornonetwerk. Uit onderzoek bleek vervolgens dat de server waarop het platform stond, werd verhuurd door een bedrijf uit Dubai en was gevestigd in het datacentrum van een Nederlandse provider. De Duitse opsporingsdiensten zijn daarop de samenwerking aangegaan met onder andere de Nederlandse politie en justitie.

De website is sinds dinsdag niet meer bereikbaar. Internetgebruikers die de site proberen te bezoeken, stuiten sindsdien op een afbeelding met de woorden This site has been seized.