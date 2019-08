Kookboeken voor in de zomer: erin lezen en eruit koken

We hadden een hele stapel literatuur mee naar Italië. En een kookboek – altijd handig als je ineens met een duif of een gekke vis thuiskomt. Ik las heus soms een stukje roman, maar vaak had ik meer zin in Claudia Roden dan in Ian McEwan. In haar recepten, maar meer nog in haar verhalen over de Italiaanse keuken.

De Egyptisch-Britse culinair antropoloog is de koningin van de leeskookboeken. Ze duikt in de geschiedenis van streken, landen en regio’s en onderzoekt hoe mensen daar nu eten. Zo komt ze tot recepten die nooit nodeloos ingewikkeld zijn en nooit te veel ingrediënten bevatten. Als Italianen snelkookpolenta en bliktomaten gebruiken, doet Roden dat ook.

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven

Je kunt het hele oeuvre van Claudia Roden bingen. Helaas zijn niet al haar boeken nog verkrijgbaar. Goed nieuws: eind dit jaar staan bij uitgeverij Fontaine goedkopere edities van haar klassiekers aangekondigd.

Sommige mensen lezen graag recepten, anderen zijn meer geïnteresseerd in culinaire achtergronden. Roden slaat de perfecte brug tussen kook- en leesboek.

Wat dat betreft komt Onno Kleyn met zijn Italië nog het meest in de buurt van Roden – zij het dat zijn verhalen persoonlijker zijn. Hij woonde een poos in Toscane en hield er zijn eeuwige liefde voor de Italiaanse keuken aan over. Het boek staat vol recepten, maar wel zonder de glossy foto’s die voor veel kookboekenlezers het zout in de soep zijn.

Culinaire boeken zónder recepten (zie tip 1 en 2) zijn een ander genre. Ze zijn niet bedoeld om uit te koken, maar je kunt er wel trek van krijgen. Dan toch maar weer terug naar Roden.

Begin hiermee Jacques Meerman maakt in Mediterraneo een culinaire tocht door het Middellandse Zee-gebied van de twaalfde en begin dertiende eeuw met vier reizigers uit die tijd. Om zo te ontdekken waar onze gastronomie op stoelt. Een hapklare historie van Frankrijk van Stéphane Hénaut en Jeni Mitchell staat vol anekdotes over de herkomst van Franse gerechten en gebruiken – makkelijk op te dissen bij etentjes. Italië van Onno Kleyn is het enige kookboek van deze drie. Maar Kleyn kan niet koken zonder te vertellen over zijn jaar in Toscane.

Jacques Meerman: Mediterraneo, Ambo-Anthos, 352 blz., 24,99 euro

Stéphane Hénaut en Jeni Mitchell: Een hapklare historie van Frankrijk, Brandt, 384 blz., 25 euro

Onno Kleyn: Italië Nijgh en Van Ditmar, 504 blz., 32,50 euro

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 augustus 2019