Celstraf voor doodrijden 15-jarige maaltijdbezorger

Een 22-jarige man uit Breukelen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het doodrijden van een 15-jarige maaltijdbezorger. Het ongeluk vond plaats in Utrecht in januari. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland donderdag bepaald. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van een jaar tegen de man geëist.

De man reed op de bewuste avond tachtig kilometer per uur op een weg waar vijftig is toegestaan. Had de Breukelenaar zich aan de snelheid gehouden, dan had het slachtoffer volgens de rechtbank, „gewoon de overkant van de weg gehaald”. Uit drugstesten bleek dat de man ten tijde van het ongeluk onder invloed was van cannabis.

De rechter legde de man naast de (voorwaardelijke) celstraf ook een taakstraf op van tachtig uur en een rijontzegging van twee jaar. Daarnaast moet hij zich laten behandelen voor het gebruik van softdrugs. De rechtbank komt tot een lagere straf dan de eis van het OM door de leeftijd van de verdachte en „zijn houding tijdens de zitting”.