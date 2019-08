CBR stopte medische gegevens in dossiers van verkeerde personen

De medische gegevens van ten minste 71 mensen die hun rijbewijs wilden laten verlengen, zijn door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in de verkeerde persoonlijke dossiers gestopt. Daardoor konden sommigen op hun online CBR-account de onderzoeksresultaten, huisartsformulieren en doorverwijzingen van vreemden inzien. Dat bevestigt het CBR donderdag naar aanleiding van berichtgeving in het AD.

Volgens het CBR ging het fout bij de verwerking van medische informatie op papier. Artsen bleken bijvoorbeeld formulieren gekopieerd te hebben, waardoor persoonlijke barcodes niet meer klopten. Ook werden er fouten gemaakt bij het handmatig in de computer invoeren van formulieren, zegt een CBR-woordvoerder. Een kwart van de ruim 600.000 gezondheidsverklaringen die het CBR jaarlijks ontvangt, komt op papier binnen. De rest wordt digitaal aangeleverd.

Mogelijk zijn er in meer dan 71 gevallen gegevens in de verkeerde dossiers beland, erkent het CBR. De organisatie ontdekte vijftig fouten zelf, door middel van een steekproef. De 21 andere incidenten kwamen aan het licht doordat mensen die andermans medische gegevens in hun dossier aantroffen het CBR belden.

Maatregelen

Het CBR zegt maatregelen te nemen om dergelijke fouten in het vervolg te voorkomen. Zo overweegt de organisatie voortaan alleen nog met (deels) vooringevulde formulieren te gaan werken. Dat zou de kans op menselijke fouten bij het invullen ervan verkleinen, aldus de woordvoerder. Daarnaast roept het CBR mensen op hun gegevens digitaal aan te leveren. In dat proces zouden fouten onmogelijk zijn.

De mensen van wie de doktersinformatie in het verkeerde dossier is beland, moesten mogelijk langer wachten op de verlenging van hun rijbewijs. Er is inmiddels „extra actie” ondernomen om hun problemen op te lossen, aldus de CBR-woordvoerder. Volgens haar konden de gegevens vaak weer worden teruggezet in het juiste dossier. Het CBR heeft melding gemaakt van de verkeerd geplaatste medische gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Iedereen die in Nederland een rijbewijs aanvraagt of verlengt, moet een gezondheidsverklaring indienen. Vorig jaar moesten 350.000 mensen een aanvullende doktersverklaring aanleveren, omdat uit de gezondheidsverklaring niet direct duidelijk werd dat zij in staat waren veilig een voertuig te besturen. De beoordelingsprocedure van de doktersverklaringen loopt vaak vast in de bureaucratische molen van het CBR, schrijft NRC donderdag.