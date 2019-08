Bij windkracht 7 moeten ambtenaren van Buitenlandse Zaken een blokje om lopen

Een nieuwe ergernis voor ambtenaren die werken in het gebouw in Den Haag waarin de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat zijn gehuisvest: bij harde wind wordt de straat afgesloten waaraan het gebouw ligt en moeten de ambtenaren een omweg nemen om bij hun werkplek te komen.

In juni en juli bleken er barsten te zitten in vier ruiten aan de achterkant van het gebouw. Het veiligheidsglas bleef wel in de sponningen zitten, maar het risico bestond dat het alsnog in kleine stukjes naar beneden zou vallen. Eén ruit werd uit de gevel gehaald, over de andere drie is folie geplakt. Over de veiligheid van de overige ruiten zijn nu ook zorgen.

„De hoge temperaturen in de zomer zijn mogelijk een oorzaak van de ruitbreuk, maar er wordt nog vervolgonderzoek gedaan, zowel naar de oorzaken als naar oplossingen”, zegt een woordvoerder van de Rijksgebouwendienst.

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met het gebouw. Sinds het in 2017 werd geopend door koning Willem-Alexander regende het klachten. Ambtenaren konden geen werkplek vinden, omdat er maar drieduizend flexplekken waren voor de zesduizend werknemers. Er komen nu alsnog extra werkplekken en een aantal ambtenaren wordt ondergebracht in andere gebouwen.

Er waren nog meer ergernissen: het klimaatsysteem haperde, zodat er straalkachels moesten worden geplaatst. De designstoelen werden vervangen, omdat werknemers er niet goed op konden zitten. Ook de trappen moesten worden aangepast, omdat twee medewerkers gewond raakten na een struikelpartij over opstaande randjes. Het gebouw kreeg een schilderbeurt, omdat werknemers de donkere muren deprimerend vonden.

Nu zullen de ambtenaren bij windkracht zeven of hoger moeten omlopen om het gebouw in te gaan. Ook andere voetgangers kunnen dan niet vanaf station Centraal via de passage onder het gebouw naar de binnenstad lopen.

