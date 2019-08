Beroepsverbod voor apotheker om frauduleuze declaraties

Een Limburgse apotheker heeft een beroepsverbod gekregen wegens fraude met medicijnen. De man declareerde met zelfontwikkelde software andere medicatie dan hij aan zijn patiënten gaf en leverde vervolgens 3 miljoen aan valse declaraties in. Daarom schrapt het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg hem uit het BIG-register.

Dagblad De Limburger meldt dinsdag dat het gaat om apotheker Jef P., die samen met zijn zoon Jaap P. de leiding heeft over 46 VAL-apotheken in Limburg. Jef P. zou formeel gepensioneerd zijn, maar was volgens het Tuchtcollege nog altijd actief. In de praktijk begeleidde hij een apotheker in opleiding. Daarom heeft het college P. direct geschorst.

Lees hier meer over de rechtszaak tegen apotheker Jef P.:‘Ik heb verzekeraars niet geflest’

Apotheker P. liet software ontwikkelen die automatisch declaraties van medicijnen veranderde. P. gaf zijn patiënten een ander medicijn dan hij in werkelijkheid opgaf bij de verzekeraar, waardoor hij meer geld terugkreeg. Hoeveel geld P. aan de 3 miljoen valse declaraties heeft verdiend, is niet bekend.

180 uur taakstraf

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde P. in april in dezelfde zaak al tot een taakstraf van 180 uur, een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een boete van bijna 250.000 euro. De zoon van P., die als medeverdachte gold in de zaak, werd vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 2,5 jaar en een boete van 800.000 euro geëist en is in hoger beroep gegaan.

In het BIG-register zijn alle Nederlandse zorgverleners met hun bevoegdheid opgenomen. Het is de tweede keer dit jaar dat het Tuchtcollege daaruit iemand schrapt, de zwaarst mogelijke straf voor een medicus. In januari werd een psychiater onder meer vanwege „ernstig en langdurig grensoverschrijdend gedrag gedurende en na de behandelrelatie” uit het BIG-register geschrapt.