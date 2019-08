Zweedse rechter geeft voorwaardelijke celstraf aan rapper A$AP Rocky

De populaire Amerikaanse rapper A$AP Rocky heeft in Zweden een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het mishandelen van een 19-jarige jongen. Dat heeft een rechtbank in Stockholm woensdag bepaald, melden lokale media. Twee leden van A$AP Rockys entourage, die ook betrokken waren bij de vechtpartij, zijn tevens veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen.

De voorwaardelijke celstraf betekent dat de drie niet de cel in hoeven, behalve als nog eenzelfde misdrijf plegen in het land. Wel moeten de drie mannen een schadevergoeding van 12.500 Zweedse kroon (zo’n 1.200 euro) betalen aan het slachtoffer.

Tegen de rapper, die in het echt Rakim Mayers heet, was door de Zweedse justitie zes maanden cel geëist. Twee weken geleden bepaalde de rechtbank dat hij de uitspraak in vrijheid mocht afwachten. Mayers, die uit Harlem in New York komt, en de twee andere verdachten reisden daarna terug naar de Verenigde Staten.

De rapper zat een maand lang vast in Zweden nadat hij eind juni werd aangehouden vanwege een vechtpartij op straat in de Zweedse hoofdstad. Op videobeelden is te zien hoe de rapper en zijn vrienden ruziemaken met twee jongemannen. Mayers zegt dat het duo hen lastig viel. De drie gooiden vervolgens een van de jongens op de grond en schopten en sloegen hem vervolgens. Mayers beriep zich op zelfverdediging, maar volgens de rechtbank is daar geen sprake van.

De zaak trekt veel aandacht. Rocky is een van de populairste Amerikaanse rappers van dit moment. Zelfs president Donald Trump bemoeide zich met de zaak door zich openlijk af te vragen of het Zweedse rechtssysteem wel deugt. Ook belde hij met de Zweedse premier Stefan Löfven, die Trump vervolgens liet weten dat hij niet over de zaak gaat omdat Zweden een onafhankelijke rechtsstaat is.