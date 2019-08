Zweed aangehouden voor explosie belastingdienst Kopenhagen

Een 22-jarige Zweed is woensdag aangehouden in verband met de explosie van vorige week bij het hoofdkantoor van de belastingdienst in Kopenhagen. Over zijn motief is nog niets bekend. Ook is er een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd tegen een tweede verdachte, een 23-jarige man die eveneens uit Zweden komt.

De verdachte is aangehouden in het Zweedse Malmö, zo schrijft de Deense krant Politiken. De politie verrichtte huiszoekingen en nam tevens een auto in beslag die in verband wordt gebracht met de bomaanslag van vorige week dinsdag. Denemarken heeft om uitlevering van de verdachte gevraagd.

Bij de explosie, die volgens de politie met opzet werd veroorzaakt, raakte een omstander lichtgewond. Het gebouw van de belastingdienst werd zwaar beschadigd.

Inwoners van Kopenhagen kregen enkele dagen later opnieuw te maken met een explosie. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een krachtig explosief tot ontploffing gebracht voor een politiebureau. De gevel van het pand liep daarbij forse schade op. De politie onderzocht beide explosies en gaat er vooralsnog niet vanuit dat er een verband bestaat.