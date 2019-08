Zoon van Amsterdamse burgemeester Halsema opgepakt met nepwapen

De 15-jarige zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is vorige maand opgepakt met een nepwapen nadat hij een verlaten woonboot had betreden, zo bevestigt Halsema woensdag in een brief aan de inwoners van Amsterdam na berichtgeving in De Telegraaf. Bij het Openbaar Ministerie in Haarlem loopt momenteel een onderzoek. Het is nog niet duidelijk of en waarvoor hij precies vervolgd zal worden. Het OM kan daar op dit moment niets over zeggen.

Halsema schrijft in de brief dat haar zoon in het weekend van 13 en 14 juli een verboden nepwapen bij zich had, dat hij in de hand hield bij het maken van selfies op de woonboot, die verwaarloosd en verlaten zou zijn geweest. Hij was met vriendjes „aan het klieren”, aldus de burgemeester die spreekt van „een privékwestie”. Ze schrijft dat ze het integriteitsbureau van de gemeente heeft ingelicht over het voorval.

Overlast

Halsema weerspreekt dat haar zoon betrokken is bij een gewapende inbraak, zoals in het stuk in de krant wordt gesteld. Halsema: „Het is niet mijn gewoonte om te reageren, maar nu mijn zoon wordt beschadigd, vind ik het nodig om uit te leggen wat er werkelijk aan de hand is.”

Volgens de burgemeester verveelden hij en zijn vriendjes zich. Ze vonden een verlaten woonboot waar zij naar binnen zijn gegaan. Daar vonden ze een oude brandblusser, die zij naar buiten hebben gesleept en hebben leeggespoten. De politie kwam vervolgens op de overlast af. „Mijn zoon is gaan rennen”, schrijft Halsema, „heeft paniekerig het nepwapen weggegooid, en is toen alsnog gestopt en ingerekend.”

„Daarmee heeft hij de wet overtreden - hij had het nepwapen niet bij zich mogen hebben en hij had de verlaten boot niet mogen betreden - en daarvoor zal hij de gevolgen moeten dragen.” Halsema benadrukt dat het nog een lopende zaak is die niet wordt behandeld door het Amsterdamse Openbaar Ministerie maar door het parket van Haarlem om te voorkomen dat de suggestie van een doofpotaffaire gewekt wordt.