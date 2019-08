Vertrouwen in Aston Martin slinkt

Een Aston Martin kopen is duur, maar aandeelhouder worden van de iconische autobouwer wordt steeds goedkoper. In oktober 2018, 105 jaar na de oprichting, ging de autofabrikant én het favoriete merk van James Bond naar de beurs. Beleggers waardeerden het bedrijf op ruim 4 miljard pond. Amper een jaar later is de koers met 75 procent geduikeld naar zo’n 5 pond (omgerekend 5,39 euro) en is er dik 3 miljard aan beurswaarde verdampt.

Volgens de Financial Times gingen hedgefondsen de afgelopen dagen bovendien massaal zogeheten short. Daarmee speculeren ze op een verdere koersval van het aandeel of gokken ze erop dat Aston Martin zijn schulden niet kan afbetalen. Ook analisten verliezen het vertrouwen. Financieel dienstverlener Credit Suisse stelde dinsdag het advies voor het aandeel naar beneden bij van outperform naar neutraal.

Wat tien maanden geleden begon als een spannende achtervolging in Bondstijl naar hoge koersen op de London Stock Exchange lijkt nu eerder op een sputterend tochtje naar de garage, en mogelijk de schroothoop.

Martin en Martini

Vanaf de oprichting in 1913 richtte Aston Martin zich uitsluitend op het duurdere segment. Sinds het model DB5 voor het eerst in de Bond-film Goldfinger (1964) opdook, wordt het automerk geassocieerd met het filmpersonage. Martini en Martin – het drankje en de auto – hoorden bij de spion (niet tegelijk overigens).

Ondanks die wereldfaam heeft de autobouwer veel moeilijke tijden gekend. Aston Martin ging liefst zeven keer failliet. In aanloop naar de beursgang leed het bedrijf, destijds in handen van een Italiaans private-equityfonds en investeerders uit Koeweit, jarenlang verlies.

Maar topman Andy Palmer wuifde eventuele twijfels over het beursavontuur weg. In 2017 had Aston Martin voor het eerst in jaren weer meer dan 5.000 auto’s verkocht en schreef het zwarte cijfers. Ook in de eerste helft van 2018 boekte de onderneming een bescheiden winst van 20,8 miljoen pond (bij 425 miljoen omzet). Een nieuwe fabriek in Saint Athan was in aanbouw.

Een jaar later ligt het aantal verkochte auto’s in het Verenigd Koninkrijk op het laagste niveau sinds 2012. De Britse autoproductie daalde in de eerste helft van dit jaar met zo’n 20 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl volgens autobranche-organisatie SMMT ook nog eens de investeringen met 70 procent kelderden. Het is het Brexitspook dat boven de markt hangt, maar de pijn is nog erger doordat de vraag naar auto’s in Europa, China en de VS afneemt. Bij de laatste twee speelt het oplaaien van de handelsoorlog ook nog eens parten.

Voor Aston Martin is dat een extra complicatie: het zijn nu juist die twee markten waar de autobouwer zich op richt. Weliswaar nemen de verkopen van Aston Martin in China en de VS toe, het zijn met name de goedkopere Vantage-modellen die aftrek vinden in Azië. De vraag naar duurdere – en lucratieve – modellen blijft achter.

In recent gepubliceerde halfjaarcijfers is te zien dat Aston Martin voor 78,8 miljoen pond (circa 85 miljoen euro) in het rood is gedoken door „macro-economische onzekerheden”.

Tot overmaat van ramp bleek ook nog dat de winst van 20 miljoen in het eerste half jaar van 2018 te optimistisch was geweest. Het betrof een eenmalige meevaller voor de verkoop van kennis aan een start-up die elektrische auto’s ontwikkelt, Detroit Electric uit China. Dat bedrag is overigens tot op heden niet overgeboekt. De winstmarge daalde van 13 naar 8 procent. Ter vergelijking: Porsche, een andere bouwer van luxe auto’s heeft een winstmarge van liefst 18,4 procent.

Aston Martin zet nu vol in op een eigen SUV-model, de DBX. Dergelijke terreinwagens liggen goed bij Chinezen en Amerikanen. Met een prijskaartje van 150.000 pond is het ook een van de goedkoopste modellen.

Naar verluidt zullen in de nieuwe James Bond-film, die volgend jaar wordt verwacht, drie modellen van Aston Martin hun opwachting maken. Of dat voldoende zal zijn om de autobouwer te behoeden voor zijn achtste faillissement, moet blijken.