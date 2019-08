Veertien Lowlands-optredens waar je écht bij moet zijn

Poptips van Hester Carvalho

Charlotte: Adigéry Zaterdag Adigéry speelt solo en in gezelschap van WWWater. De Belgische met wortels in Martinique is onversaagd: in ‘Screen’ is ze punky, op de nieuwe EP Zandoli zingt ze koel en afgemeten terwijl de muziek om haar heen in duigen lijkt te vallen. Zaterdag 13:00 X-Ray

Otoboke Beaver Zaterdag Losgelagen punksongs worden dit keer gespeeld door de Japanse vrouwenband Otoboke Beaver (‘Seniele vagina’), die razendsnel en opgefokt hun akkoorden prijsgeven. Zangeres Accorinrin klemt haar gitaar onder haar oksel en barst los in liedjes als ‘Akimahenka’ en ‘Love is Short’, in het Japans, Frans en Engels. Zaterdag 18:45 X-Ray

Louis Cole Zondag De Amerikaan Louis Cole speelt uitbundige disco en doet dat met enthousiaste collega’s zoals bassist Thundercat en pianist Brad Mehldau, die een jazz-solo toevoegde aan het nummer ‘Real Life’. Zondag 12:30 India

Whitney Zondag Na hun debuut Light Upon The Lake uit 2016 en een eindeloze tour rond de wereld, werd het stil rond Whitney. De band van Max Kakacek en Julien Ehrlich werkte aan hun nieuwe album, dat weer verleidelijk en soulvol belooft te klinken. Zondag 14:30 India

Parcels Zondag De single ‘Overnight’ van het als schoolband in Byron Bay, Australië, begonnen kwintet Parcels werd geproduceerd door Daft Punk. In dit nummer horen we net als in hun andere liedjes soepele dansdeuntjes met hitsige vocalen. Op een rij, achter kastjes met elektronica zullen ze er zondag bij staan als de losbandige neefjes van Kraftwerk. Zondag 19:00 Heineken

Rocktips van Jan Vollaard

Fontaines D.C. Vrijdag De Ierse band Fontaines D.C. komt binnen zonder kloppen. Fiere rammelgitaren, opgewonden ritmes en een zanger met attitude maken dat het vijftal in één adem genoemd wordt met Shame en Idles, als redders van de Britse postpunk. Albumtitel Dogrel (‘rijmelarij’) is een geuzennaam voor de authentieke poëzie van de straat die frontman Grian Chatten najaagt. Vrijdag 19.45 India

Idles Zaterdag De Britse punkband Idles bracht vorig jaar het explosieve album Joy As An Act Of Resistance, dat de vloer aanveegt met de angst voor het onbekende. Die voedde volgens zanger Joe Talbot de ‘leave’-stemmen bij het Brexit- referendum. Idles vertaalt dat onrustgevoel in heftige artpop, „half protestsongs, half meezingers voor de voetbaltribune”. Zaterdag 18.30 India

Julia Jacklin Zondag Een van de mooiste singersongwriterplaten van het jaar komt van de Australische Julia Jacklin. Haar tweede album Crushing kruipt de kamer binnen met bedaarde ritmes en zwoele zang, om vervolgens alle ruimte op te eisen met diep persoonlijke teksten over sociale conventies en de schijnbewegingen van de liefde. Zondag 12.00 Lima

Pond Zondag Satellietband van het Australische Tame Impala deelt bandleden met grote broer. TI’s Kevin Parker bemoeit zich intensief met Ponds platen, die klinken als een informelere versie van muziek die bij Tame Impala net iets geraffineerder in elkaar steekt. Ze delen de snerpende vocalen en zwiepende synthesizers in psychedelische rock zonder de gebruikelijke clichés. Zondag 16.20 India

Dancetips van Rolinde Hoorntje

New Order Zondag Wie maalt om maandag als je zondag ‘Blue Monday’ live kan horen? Postpunklegendes New Order drukten hun stempel op elektronische muziek en hun moody melancholische drumcomputergeluid komt nog regelmatig voorbij in dj-sets. De band ontstond na het overlijden van zanger Ian Curtis uit Joy Division dus wie weet komt ‘Love Will Tear us Apart’ ook nog voorbij. Zondag 20:30 Bravo

Meetsysteem Vrijdag Onlangs verscheen zijn debuutalbum Geen Signaal, waarop Ricky Cherim de dichterlijke vrijheid van Spinvis combineert met synthesizermelodieën met een licht weemoedige inslag. Als Meetsysteem maakt hij prachtig subtiele popliedjes met een gelaten ondertoon waarbij je heerlijk kan wegdromen. Vrijdag 13:15 X-Ray

Vrouwenstemmen overvleugelen de zangstem van Matt Berninger op het nieuwe album van The National, topact op Lowlands. Lees ook The National: ‘Een vrouwenstem draagt meer emotie uit’

DJ Marcelle Zaterdag Na dertig jaar draaien alsnog doorbreken dankzij internetradio – dat overkwam de Amsterdamse dj Marcelle. Ze komt uit de dub-, techno- en punkscene maar mixt een veelvoud van invloeden op drie decks op vinyl. Ze rijgt geen platen aaneen, maar stapelt ze tot een organische psychedelische mix die heel dansbaar is. Zaterdag 03:15 X-Ray

Upsammy Vrijdag Gebroken beats en zachte melodieën definiëren de muziek van Thessa Thorsing. Die twee elementen komen ook terug in haar dj-sets. Op minimalistische wijze maakt ze haar complexe ritmes toegankelijk en dansbaar. Vrijdag 23:00 X-Ray