Test je talent bij Sexyland, in 7 stappen

Sexyland: dagelijks op Lowlands van 20:00 - 05:00 in de Sexyland-tent

„Het is wat het is. Jullie zijn Sexyland”, luidt het motto. Bezoekers van sociëteit Sexyland op de Amsterdamse NDSM-werf geven zelf invulling aan het programma: ieder uur is er een andere ‘eigenaar’ die iets organiseert, van kunstproject tot sportevenement. Voor Lowlands maken oprichters en directeuren Aukje Dekker en Arthur van Beek geen programma bekend. Misschien leest Van Beek stotterend voor uit het kreupele Nederlandse script van de film Rocky. Of ben je getuige hoe barman Victor met engelenvleugels gaat zitten in een bad vol champagne: een van de hits van vorig jaar.

Bezoekers van Lowlands kunnen zich opgeven voor de talentenjacht So You Think You Got Talent, vrijdagnacht om 2 uur. Het is het enige programma-onderdeel dat van tevoren wordt aangekondigd. Een complete stonerrockband en een auteur van sexy gedichten hebben zich al aangemeld.

Bij Sexyland in Amsterdam-Noord is bijna alles mogelijk, van een professioneel geleide laptop-cleanup op Nieuwjaarsdag tot een bar mitswa voor katten. Het Sun Ra Arkestra speelde er, en er waren bizarre, maar soms ook heel gewone dansavonden. Sexyland komt voort uit het Eddie the Eagle Museum, dat niet aan één plek gebonden is. „We zijn een collectief dat durft te falen”, zegt Aukje Dekker. „We gaan in tegen dingen waarvan mensen denken dat ze moeten. Op Lowlands hebben we tijdens de Olympische Spelen een heel stadion gebouwd voor denkbeeldige sporten. Teams kregen een coach toegewezen en bereidden zich voor in een container. Eén team helemaal in rugbytenue, het andere verkleed als bal. Dat leverde vervreemdende toestanden op.”

Bij Mojo lag in de opslag nog een draaibaar podium van een U2-tournee. Dat stelt Sexyland op Lowlands in staat om de vaart erin te houden; elk (half) uur een ander programma-onderdeel dat op het niet zichtbare deel van het draaipodium kan worden opgebouwd. „We staan soms versteld van wat mensen kunnen”, zegt Dekker. „Iemand die onwijs goed was in het geven van ochtendgymnastiek, bijvoorbeeld. Of een jongen die in zijn blote pielemans in een paal klom en van grote afstand een driepunter in de basket scoorde. Bij zijn tweede poging weliswaar, maar knap was het.”

Komt er een element van camp of ironie bij kijken, nu Sexyland zich op het hellende vlak van de talentenjacht begeeft? Dekker vindt van niet. „Wij zoeken andere talenten dan de gebruikelijke. Als je punk of opera zingt, heb je gelijke kansen, zo lang je de zaal maar meekrijgt.” De context is wel wat surrealistischer dan een gemiddelde talentenjacht op tv, zegt Van Beek. „Aankleding en presentatie zijn minder glad, maar het gaat wel degelijk om serieuze talenten die we een kans willen geven. Voor je het weet word je gefilmd en ben je een hit op Instagram.”

Sexyland speelt graag met de verwachtingen van mensen. De naam, ontleend aan de gelijknamige pornovideotheek op de Amsterdamse Wallen, zet bezoekers op het verkeerde been. „Bij Lowlands hebben ze vaak een uur in de rij gestaan, op zoek naar kicks of lol. En dan treffen ze nu juist een van de meer poëtische of experimentele programma-onderdelen. Dan hoor je de hersenen van die zeshonderd mensen kraken. We willen rammelen aan de uitgangspunten van de entertainmentmaatschappij, waar Lowlands natuurlijk ook een onderdeel van is. Soms wil je vreten en krijg je niks te vreten. Des te lekkerder smaakt het de volgende keer.”

Is de talentenjacht van Sexyland een makkelijke manier om bij Lowlands binnen te komen als je nog geen kaartje hebt? Jammer maar helaas, zegt Aukje Dekker. „Alleen mensen die er al zijn, kunnen meedoen.”

