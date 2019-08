Tennissers India willen veiligheidsgarantie voor wedstrijd in Pakistan

De tennissers van het Davis Cup-team van India willen dat hun veiligheid wordt gegarandeerd voordat zij volgende maand afreizen voor hun wedstrijd in en tegen Pakistan. Dat vertelt de Indiase aanvoerder Mahesh Bhupathi woensdag aan persbureau Reuters. India zou over een maand voor het eerst in 55 jaar een tenniswedstrijd in Pakistan spelen, juist op het moment dat de spanningen in Kashmir zijn opgelopen.

Op 14 en 15 september staat in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad de ontmoeting tussen Pakistan en India gepland in de Davis Cup, het officieuze wereldkampioenschap tennis voor landen. De beslissing om naar Pakistan af te reizen werd eind juli genomen, kort voordat het Indiase parlement de autonome status van de betwiste deelstaat Kashmir introk.

India en Pakistan strijden al sinds de onafhankelijkheid van beide landen van de Britten, in 1947, om de heerschappij over Kashmir. Als reactie op het intrekken van de autonomie schortte Pakistan de bilaterale handel met India op. Ook werd de Indiase ambassadeur in Islamabad het land uit gezet en werden openbaarvervoerverbindingen naar India stilgelegd.

‘Tevreden met veiligheidsplan’

De Indiase tennisbond heeft de Internationale Tennisfederatie (ITF) deze week voor de tweede keer verzocht om de wedstrijd tegen Pakistan op neutraal terrein te laten spelen of uit te stellen. In een verklaring aan Reuters zei de ITF dinsdag dat ze „tevreden is met het huidige veiligheidsplan in Islamabad”.

In samenspraak met onafhankelijke veiligheidsexperts concludeerde de internationale tennisfederatie dinsdag dat het veiligheidsrisico in Pakistan niet is veranderd door de situatie in Kashmir. De ITF zegde toe de situatie de komende tijd „nauwlettend” in de gaten te blijven houden.

De tennisbond in India heeft de ITF nu onder meer gevraagd om de veiligheidsrapporten van de situatie in Islamabad met hen te delen. Volgens de Indiase bond is er „een onderliggende spanning die misschien niet in overweging is genomen” door de ITF.

Neutraal terrein

In 2009 werd in Pakistan de nationale cricketploeg van Sri Lanka op weg naar het stadion onder vuur genomen door opstandelingen. Daarbij kwamen acht mensen om het leven en raakten verschillende spelers gewond. Dat bloedbad betekende feitelijk het einde van internationale sport op Pakistaans grondgebied. Op dat moment meden veel buitenlandse sportploegen het land al om de aanhoudende gewelddadigheden.

De nationale teams van Pakistan komen hierdoor nauwelijks meer in actie op eigen grondgebied. Zo speelt het cricketteam zijn thuiswedstrijden in de Verenigde Arabische Emiraten. Ook thuiswedstrijden in de Davis Cup moesten door Pakistan om veiligheidsredenen op neutraal terrein worden georganiseerd. In 2017 speelden de Pakistaanse tennissers voor het eerst in twaalf jaar weer in eigen land een thuiswedstrijd. In datzelfde jaar werd Hongkong door de ITF beboet en bestraft met degradatie omdat diens tennisploeg weigerde af te reizen naar Pakistan.

Als de tenniswedstrijd tussen Pakistan en India volgende maand daadwerkelijk in Pakistan wordt gespeeld, is dat voor het eerst sinds 1964. Andersom reisde de tennisploeg van Pakistan in 2006 voor het laatst af naar India. De cricketploeg van India speelde in 2007 voor het laatst een wedstrijd op Pakistaans grondgebied.