Schip met migranten mag van Italiaans hof naar Lampedusa varen

De Spaanse ngo Open Arms heeft woensdag een kort geding tegen de Italiaanse staat gewonnen. Dat meldt persbureau Reuters. Een schip met zo’n 150 Afrikaanse migranten aan boord mag nu de Italiaanse wateren binnenvaren, ondanks het feit dat de regering Rome vorige week een wet aannam die dat verbiedt. Vicepremier Matteo Salvini heeft al laten weten de uitspraak van het hof in Rome naast zich neer te zullen leggen, en tekent beroep aan.

Maandag haalde de bemanning van een Frans meer dan honderd migranten van een zinkende rubberboot. De vraag is welk land hen opneemt.

De reddingsboot dobbert al bijna een week in de buurt van het eiland dat ongeveer halverwege Libië (waar de migranten vandaan komen) en Italië ligt. Met de uitspraak van het Italiaanse hof op zak zet het koers naar Lampedusa, zei Open Arms-oprichter Oscar Camps woensdag vanuit Madrid. „We kunnen nu de Italiaanse wateren binnenvaren zonder bang te hoeven zijn dat ons schip zal worden ingenomen.”

Exceptioneel serieus

De uitspraak staat Open Arms overigens niet toe daadwerkelijk aan te leggen in een Italiaanse haven. Volgens het vonnis is de situatie aan boord van het schip van Open Arms „exceptioneel serieus”. Eenmaal in Italiaans territorium, moeten hulpbehoevende migranten medische zorg krijgen.

Daar denkt de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini anders over. Vorige week kreeg hij een wet door het Italiaanse parlement die het illegaal maakt om migranten aan land te brengen, op straffe van een boete van maximaal één miljoen euro. Op Twitter schrijft Salvini woensdag bereid te zijn die wet nog verder aan te scherpen. „Italië zal niet het vluchtelingenkamp worden van Europa. Ik werk niet mee aan mensensmokkel.”