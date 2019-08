Opkomend witnationalisme in de VS

Het bloedbad in de Amerikaanse stad El Paso, waarbij begin deze maand 22 mensen werden doodgeschoten, is volgens de politie aangericht door een man die een witnationalistisch anti-immigratiemanifesto had gepubliceerd. Sinds de Neonazidemonstraties in Charlottesville, twee jaar geleden, treedt het witnationalisme in de VS in toenemende mate uit de schaduw. Aanhangers streven naar bredere acceptatie van extreemrechts gedachtengoed. Ze vieren de geboortedag van Hitler en zetten hun eigen milities op. Foto's Jim Urquhart/Reuters