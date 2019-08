Op zoek naar nieuwe krachten op de campus

De dag nadat Marieke van den Berg (28) haar afstudeerscriptie presenteerde, stapte ze het grote kantoorgebouw van netwerkbedrijf Alliander in Amsterdam binnen. In de laatste twee maanden van haar master Bedrijfskunde, zocht ze alvast naar een traineeship. „Ik had vakken gevolgd over de energietransitie, dus toen ik via een recruitmentapp een functie bij Alliander zag, sloot dat perfect aan.”

Via haar profiel op de app Magnet.me, dat zich richt op stages en startersfuncties, ontving ze in die twee maanden zo’n tien berichten van bedrijven die haar als potentiële toekomstige collega zagen. „Vleiend”, erkent ze desgevraagd. „Het is fijn om te merken dat je goed in de markt ligt.” Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen werden Van den Berg en haar medestudenten ook volop gestimuleerd om met bedrijven in gesprek te gaan. „Op carrièremarkten konden verschillende bedrijven zichzelf laten zien. Voor mij hielp het een duidelijk beeld te krijgen van wat ik wilde.”

Bij studenten in het vizier

Studenten hebben genoeg te kiezen: nu het aantal openstaande vacatures nog steeds zo hoog is, is het voor bedrijven belangrijk om studenten al vóór het afstuderen aan zich te binden. ‘Campusrecruitment’, een vorm van personeel werven waarbij recruiters zich heel gericht focussen op stages en juniorfuncties voor bijna afgestudeerde studenten, wint aan populariteit. De woordvoerder van de app Magnet.me laat bijvoorbeeld weten dat bedrijven de afgelopen drie jaar flink meer uitgeven aan deze vorm van recruitment. „En dan heb ik het niet alleen over de Unilevers en Shells.”

Naast het digitale werven, proberen bedrijven ook via universiteiten bij de studenten in het vizier te komen. „Er melden zich hier geregeld bedrijven die geïnteresseerd zijn in onze studenten”, legt ‘career officer’ Jitske Rassa van de Radboud Universiteit uit. „Maar ze moeten wel iets te bieden hebben, vinden wij. Alleen een praatje houden over hoe geweldig zo’n bedrijf is, daar prikken de studenten zo doorheen.”

Lees ook: Voor een goede kandidaat komt de recruiter nu graag de jungle uit

En dus worden er gastcolleges gegeven, vraagstukken uit de praktijk tijdens opdrachten aan studenten voorgelegd, en worden er praktische trainingen gegeven over hoe studenten zich voor kunnen bereiden op een sollicitatieprocedure. Met name in de IT zetten bedrijven vol in op het werven op universiteiten. „Mijn collega van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, heeft er een dagtaak aan om al die dingen te organiseren met bedrijven”, aldus Rassa.

Krapte op arbeidsmarkt Het zijn gunstige tijden om al voor je afstuderen, of snel daarna, een baan te vinden: de krapte op de arbeidsmarkt heeft een nieuw hoogtepunt bereikt. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. 284.000 openstaande vacatures waren er aan het eind van het tweede kwartaal van dit jaar. Dat was een toename van 6.000 vacatures in vergelijking met het eind van het eerste kwartaal. 6 jaar lang neemt het aantal openstaande vacatures al elk kwartaal toe, meldt het CBS. Er zijn inmiddels ruim driemaal zo veel openstaande vacatures als op het dieptepunt in 2013. 307.000 vacatures werden er in het tweede kwartaal vervuld. Eveneens een record. 56.000 openstaande vacatures zijn er in de handel, dat is de sector met het hoogste aantal vacatures. De vraag is ook groot in de zakelijke dienstverlening (47.000 vacatures) en de zorg (38.000). 65 vacatures per 1.000 banen stonden er eind juni uit in de bedrijfstak informatie en communicatie. Verhoudingsgewijs is de personeelskrapte daar het nijpendst. Dit probleem speelt al jaren. 3,3 procent van de beroepsbevolking was werkloos in het tweede kwartaal. De werkloosheid daalt al ruim vijf jaar, aldus het CBS.

Waarde hechten aan vrijheid

Bij accountantskantoor Deloitte werken er vijftig recruiters, waarvan zich er achttien enkel bezighouden met het werven van studenten. Van de 1.600 contracten die Deloitte uitgeeft, zijn er naar eigen zeggen zeshonderd al getekend vóórdat het diploma in ontvangst genomen is. Bij verzekeraar Achmea werken er inmiddels vier campusrecruiters, en veertien ‘gewone’ recruiters.

Kay-Lee Hendriks is een van de vier campusrecruiters van Achmea. Ze studeerde eerder af bij de verzekeraar, waarna ze aan de slag ging bij een IT-bedrijf. Sinds een maand is ze weer terug bij Achmea en werft ze studenten voor marketing-, data- en IT-banen. De studenten met wie Hendriks praat, hechten veel waarde aan ontwikkelingsmogelijkheden en aan vrijheid. „Natuurlijk vertel je ze ook over de skireis die we jaarlijks hebben, maar wie op zoek is naar vrijheid vertel je bijvoorbeeld over de mogelijkheid om vier keer negen uur te werken in plaats van de gebruikelijke vijf dagen van acht uur. Ik probeer vooral heel goed te luisteren naar waar studenten naar op zoek zijn.”

Voor bedrijven is zulk contact met studenten goed om zichzelf in de kijker te spelen. „Studenten hebben een bepaald beeld bij bedrijven, maar weten eigenlijk niet goed wat sommige banen precies inhouden”, zegt Rassa. Hendriks herkent dat. „IT-studenten zullen misschien niet direct aan een verzekeraar denken, maar ook wij hebben een enorme IT-afdeling. Daar kunnen we ze op wijzen.”

Wie persoonlijk contact met studenten heeft, kan volgens Hendriks bovendien beter peilen of iemand geschikt zou zijn voor de organisatie. „Bij veel juniorfuncties gaat het niet per se om de beste cijferlijst, maar om een klik tussen bedrijf en student.”

Hendriks’ afstudeeronderzoek, naar aantrekkelijk werkgeverschap voor hbo- en wo-studenten, liet zien dat vooral langdurig, intensief contact bedrijven iets oplevert. „Er wordt in deze markt van alle kanten aan mensen getrokken. Kennen ze jouw bedrijf en weten ze wat ze kunnen verwachten van een baan, dan zullen ze daar eerder voor gaan.”

Marieke van den Berg deed met zo’n twintig studenten mee aan een ‘businesscourse’ van Alliander. Twee dagen lang mochten ze meelopen binnen het bedrijf en werd er een bedrijfsprobleem voorgelegd dat de studenten mochten oplossen. Van den Berg: „Ik was op zoek naar een bedrijf met een open cultuur, dus het was goed om het bedrijf van tevoren van binnenuit te leren kennen. Zo kon ik zien dat het bedrijf goed bij me past.”

Regio heeft streepje voor

Op de Faculteit der Managementwetenschappen merkt Rassa wel een stijging van het aantal campusrecruiters dat haar benadert, maar ze had er nog meer verwacht. „Misschien ligt het ook aan onze locatie. Grote bedrijven richten zich misschien meer op de universiteiten in de Randstad.” Meldt een bedrijf uit de buurt van Nijmegen zich, dan is Rassa ook sneller geneigd die uit te nodigen. „Veel van de studenten willen graag in de regio blijven, dus die bedrijven hebben een streepje voor.”

Het gebeurt overigens zelden dat recruiters studenten van de opleiding weglokken nog vóórdat ze hun diploma hebben behaald, benadrukken alle geïnterviewden. „Wel komt het soms voor dat ze na een bachelor direct aan het werk gaan, terwijl het gebruikelijker is om eerst nog een master te doen”, zegt Rassa. „Maar dat is een eigen keuze.”

Van den Berg van Alliander benadrukt ook dat ze haar studie niet had gestaakt voor haar baan. „Maar na al die jaren in de schoolbanken, had ik wel veel zin om aan het werk te gaan. Het is fijn dat je niet nog maanden thuis zit, omdat er geen werk is.”