Ook Facebook liet medewerkers meeluisteren naar audioberichten

Na Microsoft, Google, Apple en Amazon blijkt ook Facebook mee te hebben geluisterd met berichten van gebruikers. Het techbedrijf van Mark Zuckerberg heeft honderden mensen van buitenaf ingehuurd om mee te luisteren naar berichten van gebruikers. Dat bevestigt Facebook aan persbureau Bloomberg, dat met enkele inhuurkrachten heeft gesproken.

De medewerkers moesten audioberichten die gedeeld werden via Facebook Messenger uitschrijven, oftewel transcriberen, om te controleren of het automatische spraak-naar-tekst-programma van het bedrijf naar behoren werkt. Ze kregen op die manier allerlei persoonlijke informatie en details te horen. De inhuurkrachten wisten niet van wie de berichten waren en waarom ze die moesten transcriberen. Facebook is inmiddels gestopt met meeluisteren, „net als Apple en Google”, zo verklaart het bedrijf tegenover Bloomberg.

Hoeveel berichten precies zijn beluisterd en hoeveel mensen daarvoor toestemming hebben gegeven, is niet bekend. Volgens het bedrijf hadden de betrokken gebruikers in de Messenger-app toestemming gegeven voor het transcriberen van hun audioberichten. Alleen heeft Facebook niet aan gebruikers laten weten dat ‘derden’ ook kunnen meeluisteren met hun audioberichten.

Slimme spraakassistenten

De afgelopen maanden raakten meerdere techbedrijven in opspraak vanwege het meeluisteren naar gesprekken van gebruikers. Zo liet Apple mensen meeluisteren met ‘Siri’ om de slimme spraakassistent te verbeteren. Zo zouden medewerkers gesprekken over drugsgebruik, medische informatie en seksende stellen hebben gehoord. Vergelijkbare situaties deden zich voor bij Google met Google Home-apparaten, bij Microsoft met Skype en bij Amazon met Alexa.