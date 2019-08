‘Nederlandse vrouw in Spanje verkracht door drie mannen’

Een Nederlandse vrouw heeft in de Spaanse badplaats Blanes aangifte gedaan tegen drie mannen wegens verkrachting. Dat meldt de Catalaanse krant Diari de Girona woensdag op basis van politiebronnen. De politie zou drie verdachten hebben gearresteerd. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon de aangifte tegenover NRC niet bevestigen.

De verkrachting zou op zondagochtend 11 augustus hebben plaatsgevonden. De vrouw wist volgens de Catalaanse krant uit een appartement te ontsnappen en werd door een buurman gedesoriënteerd op straat aangetroffen. De vrouw kon met hulp van de man de politie bellen. Ze is vervolgens behandeld in het ziekenhuis.

Volgens de krant zijn twee van de verdachten negentien jaar oud, de derde zou 54 jaar zijn. Zij zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Ze moesten hun paspoort inleveren en mogen niet dichter dan vijfhonderd meter in de buurt van het slachtoffer komen.

Wetgeving

In Spanje woedt een hevige discussie over de wetgeving tegen seksueel geweld. Vorig jaar deed de Spaanse premier een voorstel om de verkrachtingswet flink aan te scherpen. Seks zonder expliciete voorafgaande toestemming (in de vorm van een ‘ja’) moest volgens de premier voortaan worden gezien als verkrachting.

Aanleiding was een verkrachtingszaak uit 2016 waarin vorig jaar vijf mannen werden veroordeeld. De rechter achtte de mannen schuldig aan seksueel misbruik maar sprak ze vrij van verkrachting. In Spanje staat voor seksueel misbruik een flink lagere straf dan voor verkrachting. Na het vonnis gingen Spanjaarden in groten getale de straat op om te demonstreren tegen de straf. Uiteindelijk kregen de mannen in juni van dit jaar een hogere celstraf opgelegd door het Spaanse Hooggerechtshof. Het Hof achtte de mannen wel schuldig aan verkrachting.