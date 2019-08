Nederlandse economie handhaaft groei in tweede kwartaal

De Nederlandse economie is ook in het tweede kwartaal van dit jaar met met 0,5 procent gegroeid. Dat blijkt woensdag uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) is volgens het CBS „een fractie minder gunstig” dan een kwartaal eerder, maar er is nog wel groei zichtbaar. De groei is volgens het CBS met name te danken aan het handelssaldo, de investeringen en de consumptie door huishoudens.

Zowel het consumenten- als producentenvertrouwen nam in juli nog toe. Het is het 21ste kwartaal op rij dat de Nederlandse economie groei vertoont, behalve in het laatste kwartaal van 2015 - toen bleef het bbp gelijk. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018 is de economie met 2 procent gegroeid.

Met name de investeringen in de bouw, op het gebied van vervoermiddelen (vooral vliegtuigen) en machines zijn volgens het CBS gegroeid. Wel signaleert het CBS dat de Nederlandse industrie voor het vierde kwartaal achtereen minder produceert. In het tweede kwartaal van 2019 kromp de dagproductie met 2,2 procent.

Effect buitenlandse onrust beperkt

De Duitse economie kromp juist in het tweede kwartaal. Het bbp van de belangrijkste handelspartner van Nederland nam met 0,1 procent af. In de eerste drie maanden was er nog sprake van een groei van 0,4 procent. Vooraf werd al gevreesd voor een recessie, nadat de Duitse industrie met tegenvallende cijfers was gekomen. Van een recessie nog geen sprake, dat is pas het geval wanneer de economie twee of meer kwartalen achtereen krimpt.

Naast de handel met Duitsland is de Nederlandse economie sterk afhankelijk van de handel en politiek op het wereldtoneel. Toch zijn de gevolgen voor het tweede kwartaal nog beperkt, aldus CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen: „Al die onrust in de wereldeconomie, merken we daar iets van? Voor het tweede kwartaal luidt het antwoord ondubbelzinnig: nee.”