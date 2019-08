Vijf Nederlandse stellen in de race voor ereburgerschap Polopos

Goed nieuws uit Polopos, het Zuid-Spaanse dorp waar vijf Nederlandse stellen een huis verbouwen en een onderneming starten. Ook de laatste deelnemers zijn in aflevering 32 eindelijk verhuisd van de camping in de buurt naar het dorp zelf. Dat mocht ook wel, over 8 afleveringen is het voorbij.

De Nederlanders en hun plannen zijn geselecteerd door de dorpsraad van Polopos onder leiding van de burgemeester. De hoop is dat zij daarmee weer toekomst geven aan het leeggelopen dorp, waar nog geen zestig Spanjaarden resteren, onder wie niet meer dan twee kinderen.

Wie het volgens de dorpsbewoners uiteindelijk het beste doet, wint 20.000 euro en wordt ereburger van Polopos. De teams hebben onder meer plannen voor een koffiehuis, een markt, coachingspraktijk, wijnhandel en het hosten van motor- en sportieve vakanties.

Het programma is de opvolger van Het Italiaanse Dorp: Ollolai en combineert de beproefde recepten van verbouwingsprogramma’s zoals Het Blok en succesformule Ik vertrek. Waar in dat laatste programma deelnemers soms geselecteerd lijken te zijn op hun ongeschiktheid voor de hele onderneming, is dat in Polopos minder het geval. Veel van de nieuwe bewoners hebben ervaring met verbouwen en spreken wat Spaans.

Maar dat geldt niet voor Mark en Donna. Ze zijn het jongste stel, hebben beiden geen ervaring met verbouwen (in een eerdere aflevering bleek Donna niet te weten wat een meterkast is) en spreken nauwelijks Spaans. Ze willen een B&B combineren met het aanbieden van sportieve vakanties. Deze week was voor hen – opnieuw – een lastige.

Het stel krijgt vandaag hulp van de Engelse buurman Brian. Maar het lukt Mark niet hem ervan te overtuigen dat er drie stopcontacten aangelegd moeten worden bij het aanrecht in de keuken. Brian vindt twee wel genoeg en vraagt waarvoor Mark drie stopcontacten nodig denkt te hebben.

De dialoog die volgt brengt een diep cultureel verschil aan het licht. Mark legt uit: een waterkoker, een koffiezetapparaat en één extra. Dat vindt Brian raar. Je hebt toch maar één stopcontact nodig voor de waterkoker en het koffiezetapparaat, want je zet toch nooit tegelijk koffie en thee?

Buiten legt hij met vaderlijke glimlach uit dat Mark en Donna ‘net puppy’s’ zijn. „Je moet ze alles leren.”

Jurgen, Elisa, hun volwassen zoon Daniël en zijn vriendin Demi verhuisden gisteren dan eindelijk naar het dorp. Ze waren eraan toe. De druk van het ‘laatste-zijn’, gecombineerd met het leven in een piepklein chaletje maakten „de tenen steeds langer”, legde moeder Elisa uit. Dat was ook de kijker die een beetje thuis is in huiselijke irritatie niet ontgaan.

„Vind je dat lèkker, tonijnsalade in de ochtend?” vroeg Daniël aan zijn vriendin Demi.

Zij: „Hèèr-lijk!”

Hij: „Omdat je laatst zei dat je ei in de ochtend heftig vindt… ik vind tonijnsalade in de ochtend ook wel wat heftig.”

Zij: „Ik vind jou wat heftig in de ochtend.”

De serie wordt relatief goed bekeken. Sommige afleveringen haalden bijna 800.000 kijkers. Naar de aflevering van maandag keken er 451.000. De veelgeprezen documentaire America to Me, over segregatie op een Amerikaanse highschool die hier een dag eerder is besproken, trok 61.000 kijkers.