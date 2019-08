Lampard moet het doen met wat Chelsea al had

Ongetwijfeld zal Frank Lampard het hoongelach hebben gehoord. Zijn Chelsea stond zondag met 4-0 achter bij Manchester United toen de thuisfans een klassieker onder Britse spreekkoren ten gehore brachten. „You’re getting sacked in the morning”, zongen ze in zijn richting. „You’re getting sacked in the morningggg....”

Als voormalig spelmaker in de beste jaren van zijn club, weet Lampard als geen ander hoe het voelt om bespot en benijd te worden. Door heel Engeland heen leken voetbalsupporters extra te genieten als hun club punten afsnoepte van het Chelsea van de Russische miljardair Roman Abramovitsj, waarvan Lampard als captain het boegbeeld was, circa dertien jaar lang.

Toch kon hij dit spreekkoor niet zomaar weglachen. Daarvoor was de 4-0 nederlaag in zijn eerste duel als trainer in de Premier League te pijnlijk. Stelde hij te onervaren spelers op, zoals zijn voormalige trainer José Mourinho in de tv-studio opmerkte? Maakte United wel de kansen af waar Chelsea ze liet liggen? Of moet de oorzaak elders worden gezocht? Bijvoorbeeld in het transferverbod van de FIFA, waardoor Lampard zijn team niet naar eigen smaak heeft kunnen inrichten.

Illegale transfers

Hoewel hij werkzaam is voor een van de rijkste clubs ter wereld, heeft Lampard deze zomer geen pond mogen uitgeven aan versterkingen. Wereldvoetbalbond FIFA heeft dit de club verboden wegens het schenden van regels bij het aantrekken van minderjarige voetballers. De sanctie dateert van februari 2019 en houdt in dat Chelsea twee transferperiodes op rij geen spelers mag kopen. Spelers verkopen mag wel.

Door het verbod heeft Chelsea moeten breken met een traditie van big spending. Voor het eerst na vier seizoenen sloeg de transferbalans deze zomer positief uit, met bijna 81 miljoen in de plus.

Kijk je naar de afgelopen tien jaar, dan heeft Chelsea sindsdien bijna een half miljard euro méér uitgeven dan de club aan spelers verdiende. Sinds Abrahamovitsj de club kocht in 2003 veroverde Chelsea nog eens vijf landstitels na die ene in 1955. Bij drie daarvan maakte Lampard deel uit van de ploeg.

Maar de duizelingwekkende uitgaven hebben ook een prijs. Net als andere topclubs in Europa heeft Chelsea afgelopen jaren steeds meer de grenzen opgezocht om de beste spelers zo vroeg mogelijk te binden, zelfs al waren ze minderjarig.

Bij de FIFA ontdekten ze dat Chelsea bij 29 minderjarige spelers de regels heeft overtreden. In veel gevallen zou de Londense club de spelers hebben benaderd voordat ze tekengerechtigd waren. De FIFA treedt hier (tegenwoordig) streng tegen op. Internationale transfers van spelers onder achttien jaar worden alleen toegestaan mits ze aan een van de volgende drie voorwaarden voldoen. 1) Als de ouders van de speler om niet voetbalgerelateerde redenen verhuizen. 2) Als de nieuwe club van de speler op vijftig kilometer van de landsgrens ligt. 3) Als een speler tussen de 16 en 18 jaar binnen de Europese Unie van club verandert.

Chelsea contracteerde geen vijftienjarigen, maar volgens de FIFA heeft de club wel spelers van die leeftijd geronseld, door ze bijvoorbeeld al voor hun zestiende te laten meedoen in vriendschappelijke duels. De Franse website Mediapart meldde dat de club Bertrand Traoré, oud-speler van Vitesse, op minderjarige leeftijd op een Britse kostschool liet plaatsen, met als doel de speler later te contracteren, wat ook is gebeurd. Zijn ouders kregen duizenden euro’s toegestopt.

Eerder kregen ook Real Madrid, FC Barcelona en Atlético Madrid al een verbod wegens illegale transfers opgelegd. Naast Chelsea liggen ook vier andere clubs uit de Premier League onder het vergrootglas bij de FIFA, schreef The Guardian begin dit jaar.

Christian Pulisic

Lampard (41) heeft met dit alles niets te maken, behalve dat hij de consequenties ervaart als Chelsea’s eerste trainer in zestien jaar tijd die geen miljoenen heeft mogen spenderen. In zijn eerste seizoen op het hoogste niveau, na slechts één jaar trainerservaring te hebben opgedaan bij Derby County op het tweede niveau, zal Lampard eigen jeugd een kans moeten geven wil hij het elftal van vorig jaar van nieuwe impulsen voorzien.

Eén voordeel: de Amerikaan Christian Pulisic mocht hij deze zomer wél verwelkomen, doordat Chelsea hem in de winter al had overgenomen van Borussia Dortmund. Hij was toen al eigendom van Chelsea, maar de club liet hem in Duitsland het seizoen afmaken.

Woensdag wacht de Super Cup, waarin Chelsea het als winnaar van de Europa League opneemt tegen Liverpool, dat de Champions League won. Voor zover de 4-0 bij United hem echt kan worden aangerekend, kan Lampard zich revancheren door in Istanbul een prijs te winnen. Als speler heeft hij er genoeg, als coach geen.