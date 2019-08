Korpschef Paauw: ‘pertinent’ geen doofpot rond zoon Halsema

De korpschef van de politie-eenheid Amsterdam, hoofdcommissaris Frank Paauw, roept zijn eigen agenten op zich bij hem te melden als ze menen dat politie en justitie een doofpot zouden hanteren in de zaak rondom de vorige maand opgepakte 15-jarige zoon van burgemeester Femke Halsema.

„Heb jij het gevoel dat er iets niet klopt, zit je iets dwars, klop dan aan bij je leidinggevende, een vertrouwenspersoon, of bij mij persoonlijk. Spreek me eerst aan, kijk me in de ogen, zoals collega’s dat in mijn optiek onderling horen te doen”, schrijft hoofdcommissaris Paauw in een mail aan al zijn agenten.

De zoon werd opgepakt met een nepwapen nadat hij een verlaten woonboot had betreden. De Telegraaf maakt woensdag in haar berichtgeving gewag van anonieme agenten die zich zouden beklagen over een doofpot. „Het raakt me dat volgens De Telegraaf alles ‘onder de pet gehouden’ moet worden. Dat wil ik in alle gevallen voorkomen.”

Paauw zegt zich „pertinent niet te herkennen” in het beeld dat De Telegraaf van deze zaak schetst. „Vanaf het eerste moment ben ik op de hoogte gesteld van deze zaak; een zaak waarmee we niet anders zijn omgegaan dan andere, vergelijke zaken waarbij minderjarigen betrokken zijn. Over de identiteit van verdachten doen we nooit uitspraken, bij minderjarigen betrachten we zo mogelijk nog meer terughoudendheid om hun privacy te beschermen”.

Lees het bericht over de aanhouding van de zoon van burgemeerster Halsema en de open brief die zij daarover schreef.

De korpschef zegt dat „zeer zeldzaam” is om een persberichten te maken over delicten waarbij minderjarigen zijn betrokken. „Het afschermen van zaken gebeurt niet altijd, maar is ook niet ongebruikelijk in zaken waarvan we weten dat ze nieuwsgierigheid oproepen of een bepaalde gevoeligheid kennen. Daarom wil ik heel duidelijk maken dat burgemeester Halsema direct na de aanhouding verzocht dat haar zoon op geen enkele wijze een speciale behandeling of voorkeurspositie zou krijgen. Het OM en ik hebben dat toegezegd en we hebben benadrukt dat we de zaak zorgvuldig en als elke vergelijkbare zaak zouden behandelen. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Zo is hij onder eigen naam in ons systeem ingevoerd en is hij op een Amsterdams bureau ingesloten en verhoord. En om iedere schijn van partijdigheid te voorkomen, heeft het OM ook besloten de zaak aan parket Haarlem over te dragen’’, aldus Paauw. Hij is pas sinds drie maanden eenheidschef in de hoofdstad.

De politiechef van eenheid Amsterdam heeft woensdag na afstemming met de hoofdofficier van justitie besloten een onderzoek in te laten stellen naar het lekken van privacygevoelige informatie naar Telegraaf-journalist John van den Heuvel. Het onderzoek zal worden verricht door het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de eenheid Amsterdam.

Telegraaf: dit is een nieuwsfeit

Hoofdredactielid Joost de Haas van De Telegraaf wijst de kritiek op de berichtgeving van zijn krant van de hand. Volgens hem heeft het dagblad „gewoon een nieuwsfeit” opgeschreven. Dat de zoon van Halsema door toedoen van De Telegraaf beschadigd zou zijn, noemt hij onzin. „Dat heeft hij zelf gedaan.”

De krant heeft de zoon van de burgemeester als „verdachte” omschreven, niet als dader, aldus De Haas. Bovendien zat er een algemeen belang in het verhaal, zegt hij, omdat bronnen De Telegraaf hadden gemeld dat werknemers van het OM en de politie „van hogere hand het zwijgen was opgelegd”.

De Haas is het niet eens met Halsema, het OM en de politie, die stellen dat er helemaal geen sprake was van een doofpot. De Haas: „Totdat wij dit naar buiten brachten, was er niets over bekend.”

Volgens De Haas krijgt De Telegraaf nu als boodschapper de schuld. „Als zoon van de burgemeester woon je ook in een glazen huis”, zegt het hoofdredactielid. „Deal with it. Dat hoort er allemaal bij.”