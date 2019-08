Flohio doet dingen liever zelf of niet

Flohio treedt op Lowlands 2019 op: zondag om 17:00, X-Ray

Flohio is radicaal onafhankelijk, ambitieus en gefocust. Dus geen tijd voor een interview, want de wereld wacht met smart op het debuutalbum van Funmi Ohiosumah (27). De androgyne rapper uit Zuid-Londen zette zichzelf op de radar door samenwerkingen met interessante elektronische beatmakers: hiphopduo God Colony en Night Slugs-oprichter L-Vis 1990. Kort na haar single ‘SE16’, vernoemd naar haar Zuid-Londense postcode, en haar eigen eerste EP Nowhere Near (2016), belandde ze op de longlist van BBC’s Sound Of 2019. Ze beleefde haar grote doorbraak in 2018 en werkt nu aan haar eerste album.

Maar dat komt wel uit op haar eigen label Alpha en op haar eigen moment, liet het in Lagos geboren raptalent The Guardian al weten. Grote labels stonden in de rij om haar te tekenen, maar ze wil eerste haar eigen stijl ontwikkelen. ‘My friend says this thing: ‘DIY or DIE’, zo legde ze het uit aan de Britse krant.

Op haar achtste verruilde Flohio zonnig Laos voor het grimmige Londen. Een grote schok, zei ze tegen muziekblog The Fader. Ze was een sporter, maar naast de voetbalvelden ontdekte ze haar toekomst in het lokale jeugdcentrum, met opnamestudio. Op haar twaalfde begon ze te rappen en wist meteen – dit is wat ik ga doen. Het jeugdcentrum speelde een essentiële rol in haar ontwikkeling. „Nu kosten opnamestudio’s 50 pond per uur”, legde ze uit aan The Fader. „Daar kon ik voor 50 pence een hele dag in de studio rondklooien.”

Een bijbaan als designer bij het bekende Britse dancelabel Ninja Tune hielp ook. Ze hield er goede contacten in de wereld van elektronische muziek aan over. Niemand minder dan beatsmid Gaika regisseerde de video die ze maakte met God Colony. Afgelopen jaar bracht ze ‘Wealth’ uit, een samenwerking met het Berlijnse rave-duo Modeselektor. ‘Put my life on the line / Cause I told myself / I’m gonna do this shit till I am dead,’ rapte de nieuwe grimester daar. Maar noem haar niet zo, want zelf laat de rapper en mc zich liever geen labels opplakken. „Ik ben gewoon een rapper”, zei ze tegen The Guardian.

Ze heeft een sterke stem en ruwe tong waarmee ze razendsnel en vurig rapt op opzwepende, bijna agressieve beats, die direct uitnodigen tot een moshpit (neem ‘Watch Out’). Soms is ze droog en vuil gebekt, maar ze durft zich wel kwetsbaar te tonen. Een rapper tegen wie ze opkijkt is Childish Gambino. Net als hij maakt ze teksten met een maatschappijkritische boodschap. Het nummer ‘Bands’ (slang voor geld) gaat niet alleen over geld, maar verwijst ook naar de brand in de Londense Grenfell Tower in 2017 (‘Grenfell, couldn’t burn me out’). In die toren vol sociale huurwoningen kwamen 72 mensen om het leven bij een brand die zich razendsnel verspreidde door onder meer de goedkope beplating aan de gevel van het gebouw.

Haar teksten zijn radicaal en confronterend, net als haar grimmige elektronische geluid. Ze was afgelopen jaar een van de sensaties op het Haagse festival Rewire. Met haar zwiepende vlechtjes en hypersnelle puntige raps over verrassende beats en gierende synths stuurt ze een ongekende energie de zaal in.

Haar raps zijn rauw en confronterend maar ze is ook hartverwarmend puur in de manier waarop ze haar boodschap overbrengt, met vet Zuid-Londens accent. ‘Verbinding is de sleutel’, was haar boodschap op Rewire. Rap moet radicaal zijn, zei ze tegen The Guardian. „You’re here to make a statement.”

Lees ook Veertien Lowlands-optredens waar je écht bij moet zijn

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 augustus 2019