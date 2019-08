Evacuatie 310.000 Japanners om tropische storm

Vanwege de naderende tropische storm Krosa hebben ruim 310.000 mensen in het westen van Japan het advies gekregen hun huis te verlaten. Dat meldt de Japanse publieke omroep NHK woensdag. Naar verwachting komt de tropische storm, die in noordelijke richting onderweg is naar het zuidwesten van Japan, donderdagochtend lokale tijd aan land. Ook zijn uit voorzorg 350 vluchten geannuleerd.

De waarschuwing die de autoriteiten hebben afgegeven heeft niveau vier op een schaal van vijf. Premier Shinzo Abe zegt dat inwoners „maatregelen moeten nemen om hun leven te beschermen, zoals vroege evacuatie.” Het weerbureau van Japan verwacht dat de storm windstoten tot meer dan 140 kilometer per uur met zich meebrengt. Op het zuidelijke eiland Shikoku wordt het komende etmaal een meter neerslag verwacht.

Evacuaties als deze komen vaker voor in Japan. Begin juli werden bijna 800.000 inwoners van het zuidelijke eiland Kyushu geëvacueerd vanwege extreme regenval. Begin september vorig jaar legde orkaan Jebi in een groot deel van het land het openbare leven volledig plat. Het was de zwaarste tyfoon die Japan in een kwarteeuw trof en zorgde voor minstens elf doden en meer dan 300 gewonden.

Tyfoon Lekima

Vorige week werden in China een miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Lekima. Die veroorzaakte aardverschuivingen in Chinese provincie Zhejiang waardoor zeker dertig mensen om het leven kwamen. Er zouden 34.000 huizen zijn verwoest. Chinese autoriteiten schatten de schade op 14,5 miljard Chinese yuan (ruim 1,8 miljard euro)