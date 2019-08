Blogsite Tumblr voor slechts ‘miljoenen’ verkocht

Blogsite Tumblr krijgt een nieuwe eigenaar. Het Amerikaanse telecomconcern Verizon Communications verkoopt het bedrijf aan internetbedrijf Automattic, eigenaar van blogsoftware WordPress.

Hoeveel er betaald is voor de overname wordt niet bekend gemaakt. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios zou het gaan om een bedrag van „minder dan 20 miljoen dollar”. Er gaan zelfs speculaties over een bedrag onder de 10 miljoen dollar. Dat is een fractie van de 1,1 miljard dollar die Yahoo in mei 2013 betaalde voor Tumblr, destijds een snelgroeiende en gewilde internetstart-up.

Alle circa tweehonderd werknemers verhuizen mee na de overname. Op het Tumblr-platform staan momenteel zo’n 475 miljoen blogs. Matt Mullenweg, de ceo van Automattic, noemt Tumblr „een van de meest iconische merken op het web”. Microblog Tumblr, opgericht in 2007, staat bekend om zijn eenvoudige interface waardoor gebruikers gemakkelijk foto’s en tekst met anderen kunnen delen.

De blogsite werd in 2016 doorverkocht aan Verizon, toen het telecombedrijf voor 4,8 miljard dollar de webdiensten van Yahoo opkocht. Tumblr kampt al jaren met een dalend aantal bezoekers. In Nederland zouden nog dagelijks circa 115.000 mensen het platform bezoeken, meldde Marketingfacts begin dit jaar.

De nieuwe eigenaar verbood Tumblr-bloggers begin dit jaar om nog langer pornografisch materiaal te publiceren. Dit verbod zou het bedrijf aantrekkelijker maken voor kopers, maar resulteerde volgens techwebsite The Next Web vrijwel direct in een sterke daling in de bezoekersaantallen. Het verbod blijft ook na de overname in stand, laat Mullenweg weten aan The Wall Street Journal.

Nieuwe eigenaar Automattic is vooral bekend als moederbedrijf van de populaire blogdienst WordPress.com, dat deels gratis beschikbaar is als opensourcesoftware. De dienst wordt veel gebruikt door professionele websitebouwers. Het bedrijf heeft meer merken voor online publicatie in handen, waaronder Simplenote, Jetpack, WooCommerce en Longreads.