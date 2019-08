Concerten Plácido Domingo afgezegd na beschuldigingen intimidatie

Twee vooraanstaande operagezelschappen hebben concerten met de in opspraak geraakte operazanger Plácido Domingo afgezegd. De San Francisco Opera en Philadelphia Orchestra laten dinsdag (lokale tijd) weten dat de concerten worden afgeblazen uit steun voor de negen vrouwen die zeggen door Domingo te zijn geïntimideerd.

Dinsdag publiceerde persbureau AP de verklaring van mezzosopraan Patricia Wulf en nog acht andere anonieme vrouwen, die zeggen dat Domingo hen sinds de jaren 80 seksueel heeft geïntimideerd. Een groter aantal anderen zegt ook te zijn lastiggevallen. Er loopt een onderzoek van de Los Angeles Opera, waar Domingo directeur is.

Het Philadelphia Orchestra wacht dit onderzoek niet af. Het plan was om op 18 september het nieuwe concertseizoen te openen met een optreden van Domingo, maar de organisatie schrijft in een verklaring dat het toegewijd is aan een „veilige, ondersteunende, respectvolle en nette omgeving” en daarom de uitnodiging intrekt.

Ook de San Francisco Opera, waar een concert met Domingo op 8 oktober op de agenda stond, laat weten dat het een „streng beleid [hanteert] tegen seksuele intimidatie en alle leden van het gezelschap verplicht zich aan de hoogste professionele standaarden te houden”.

Onderzoek afwachten

De Metropolitan Opera van New York laat weten wel het onderzoek van de LA Opera af te wachten, voordat het een besluit neemt. Volgens planning treedt Domingo volgende maand op in ‘The Met’. Ook het optreden op de Salzburger Festspiele op 31 augustus gaat vooralsnog gewoon door.

Domingo zelf noemt de aantijgingen „inaccuraat” en stelt dat hij altijd met wederzijdse instemming heeft gehandeld. „Mensen die met me gewerkt hebben, weten dat ik niet iemand ben die opzettelijk iemand kwaad doet, beledigt of in verlegenheid brengt.”