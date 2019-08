CBS en Viacom samen op jacht naar Netflix-klanten

De Amerikaanse mediabedrijven CBS en Viacom vegen al hun tv-shows en tv-zenders op één hoop. Ze willen samen een vuist maken tegen Netflix, de streaming videodienst die maar blijft groeien – wereldwijd 151 miljoen abonnees.

Dinsdag maakten CBS en Viacom bekend dat ze samengaan. De bedrijven, die beide eigendom zijn van mediafamilie Redstone, hopen zo de versplintering van de tv-markt te lijf te gaan en de kosten te drukken. De fusie levert een besparing van 500 miljoen dollar per jaar op, is de verwachting.

CBS is de best bekeken Amerikaanse tv-zender, met programma’s als The Late Show, NCIS en The Big Bang Theory. Daarnaast beheert CBS betaalkanaal Showtime, bekend van series als Homeland en Dexter en The Affair. Viacom is eigenaar van Comedy Central, MTV en Nickelodeon, maar ook van filmstudio Paramount.

Al eerder, tot 2006, waren CBS en Viacom één bedrijf. Ze gingen uit elkaar om op eigen houtje verder te groeien. De opkomst van online video stak daar een stokje voor. Diensten als Netflix concurreren met het betaalde tv-aanbod, en YouTube en Instagram zetten de ooit ruime marges op de tv-reclames onder druk.

Over deze fusie praten CBS en Viacom al jaren. De onderhandelingen verliepen echter moeizaam, mede omdat de voormalige CBS-baas Leslie Moonves zich tegen de deal verzette. Maar Moonves moest vorig jaar vertrekken na beschuldigingen van seksueel misbruik. Zo kreeg eigenaar Shari Redstone kans om CBS en Viacom alsnog samen te voegen. De Redstone-familie heeft een ruime meerderheid van de stemgerechtigde aandelen in beide bedrijven.

Niet alle aandeelhouders zijn blij met de deal, die Viacom-beleggers 0,6 aandeel in CBS geeft in ruil voor een aandeel Viacom. Activistische beleggers vinden dat Viacom te goedkoop wordt weggegeven.

Rijkelijk laat

De nieuwe combinatie, ViacomCBS, heeft een omzet van meer dan 28 miljard dollar en wordt geleid door Viacom-baas Bob Bakish. De fusie komt rijkelijk laat, want inmiddels zijn veel andere mediabedrijven al samengevoegd om een antwoord te vinden op het succes van Netflix.

Zo nam Disney mediabedrijf 21st Century Fox over om een streamingdienst te beginnen (vanaf dit najaar beschikbaar in de VS). Provider AT&T kocht Warnermedia en blaast betaalzender HBO nieuw leven in. Kabelmaatschappij Comcast betaalde vorig jaar 40 miljard dollar voor het Britse mediabedrijf Sky.

Netwerkaanbieders als AT&T, Verizon en Comcast storten zich op de entertainmentmarkt om kijkers terug te winnen die hun tv-pakket (in de VS al snel 100 dollar per maand) inruilden voor een goedkopere streamingdienst. Daarnaast hopen deze mediabedrijven kijkgedrag en andere klantinformatie te gebruiken om advertenties op maat te bieden, zoals ook Google en Facebook dat doen.

Het aanbod van streamingdiensten wordt steeds rijker – letterlijk. Techbedrijven als Apple en Amazon hebben namelijk ook hun zinnen gezet op de tv-kijker. En ze hebben diepe zakken – met name Apple – om eigen tv-producties te financieren of overnames in de mediabranche te doen. ViacomCBS zou een interessante kandidaat kunnen zijn, ware het niet dat de Amerikaanse mededingingsinstanties overname door een techbedrijf waarschijnlijk zouden blokkeren. ViacomCBS hoopt zelf op verdere fusies met andere, kleinere, partijen om nog meer tv-aanbod te kunnen concentreren. Potentiële overnamekandidaten zijn bijvoorbeeld Sony Entertainment of Discovery.

En hoe wapent Netflix zich tegen de aanstormende concurrentie van alsmaar fuserende mediabedrijven? Door nog meer te investeren in ‘originals’: Netflix gaf vorig jaar 13 miljard dollar uit aan programma’s, waarvan 85 procent zelfgeproduceerde producties waren. Daarom steekt het verlieslatend bedrijf zich diep in de schulden en verhoogt het de abonnementsprijzen in de VS. Dat is niet zonder risico. Want er is een grens aan de hoeveelheid tv-series die een mens kan volgen, en er is een grens aan de bereidheid van consumenten om meerdere streamingdiensten tegelijk af te nemen. Voor je het weet betaal je weer net zoveel als voor je oude tv-bundel.