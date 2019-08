Vrees voor nucleaire ramp, met ‘Poetins nieuwe wapen’

Een explosie bij een Russisch testcentrum voor raketten. Verhoogde straling. Vijf dode nucleaire experts. En berichten dat inwoners van een nabijgelegen dorp geëvacueerd moesten worden. Alles wijst er op dat in het noordwesten van Rusland vorige week een ongeluk heeft plaatsgevonden bij een test met een van Poetins nieuwe nucleair aangedreven wonderwapens. En dat de gevolgen serieuzer zijn dan het Kremlin direct wil toegeven.

Testlocatie in noordwesten

Het leger zou de vijfhonderd inwoners van het dorp Njonoksa opgedragen hebben de regio te verlaten. Buiten dat plaatsje vond vorige week om onduidelijke redenen een explosie plaats op een lanceerplatform voor raketten. De lokale zender Belomorkanal meldde dat woensdagochtend burgers met een speciale trein „op veilige afstand” zouden worden gebracht. Maar het idee dat er sprake was van een evacuatie werd afgedaan als „complete onzin” door gouverneur Igor Orlov van Archangelsk. De geplande evacuatie zou vervolgens zijn afgeblazen.

Sinds de explosie afgelopen donderdag brengen Russische autoriteiten tegenstrijdige berichten naar buiten. Volgens het ministerie van Defensie ging het mis bij het testen van een raket die wordt aangedreven door vloeibare raketbrandstof. Er zouden enkele doden zijn gevallen en geen schadelijke stoffen in de atmosfeer terecht zijn gekomen.

Kort na de explosie mat een Russisch weerstation echter vier tot zestien keer zoveel radioactieve straling in de regio dan gebruikelijk. Ook die informatie werd tegengesproken door de gouverneur. Greenpeace zei dat twintig keer zoveel radioactiviteit was gemeten, en eiste opheldering over de gevolgen voor mens en milieu. Op foto’s waren opruimingswerkers te zien in beschermingspakken. Net als na de Tsjernobyl-ramp in 1986, besloot lokale bevolking massaal jodiumtabletten in te kopen.

Zaterdag sprak het Russische atoomagentschap Rosatom in een wat verwarrende verklaring van „een krachtbron op basis van isotopen”. Dat wijst op een ongeluk met radioactief materiaal, namelijk radio-isotopen hoewel het woordje ‘radio’ niet genoemd werd. De explosie had plaatsgevonden op een testplatform op het water, werknemers zouden de Witte Zee in geblazen zijn. Vijf personen kwamen om en drie anderen raakten gewond. Bovendien meldde het Russische staatspersbureau TASS op basis van een anonieme bron dinsdag dat artsen die slachtoffers na de explosie hadden geholpen, nu zelf onder medisch toezicht staan.

Stormvogel

Inmiddels is duidelijk dat hoogstwaarschijnlijk wat is misgegaan met een van de pronkstukken van president Poetins nieuwe nucleaire arsenaal, de 9M730-raket, ook wel bekend als de Boerevestnik (‘Stormvogel’) en door de NAVO Skyfall genoemd. In een speech vorig jaar zei Poetin dat Russische wetenschappers succesvol een nucleaire aandrijving voor een raket hadden ontwikkeld. Een dergelijk risicovol wapen heeft een belangrijk strategisch voordeel: „oneindig bereik”, in de woorden van de president. Dat is nog nooit eerder gelukt.

De Amerikaanse nucleaire expert Jeffrey Lewis concludeerde op basis van satellietbeelden dat blauwe containers waarin materieel en de raketten waren opgeslagen, waren overgeplaatst van een eerdere basis op het eiland Nova Zembla naar de testlocatie bij Njonoksa. Voorafgaand aan de test had het Russische ministerie van Defensie een deel van de Dvina-baai voor Njonoksa bestempeld als verboden gebied. Bovendien was een schip van Rosatom voor de kust van Njonoksa waargenomen dat in 2018 nog werkte aan een opruimactie van een andere nucleair aangedreven raket die in de oceaan terecht was gekomen.

De Amerikaanse president Trump zei maandag op Twitter dat het inderdaad gaat om de Boerevestnik-raket. De VS zouden „vergelijkbare, maar verder ontwikkelde technologie” hebben. Het is onduidelijk waar Trump op doelde, maar het Kremlin zei dinsdag weinig onder de indruk te zijn van zijn woorden. Rusland zou verder zijn in het ontwikkelen van dergelijke wapens. „Het is vrij uniek”, zei woordvoerder Peskov. Over het incident op de Witte Zee wilde hij verder weinig kwijt. „Ongelukken gebeuren helaas.”