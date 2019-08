Argentijnse peso stort in na verkiezingsuitslag

Beleggers zijn niet blij met de eerste uitslagen van voorverkiezingen in Argentinië. De waarde van de Argentijnse peso nam flink af, de rentes op staatsobligaties schoten omhoog. De schrik zit erin nadat de zittende president Mauricio Macri onverwacht een stevige nederlaag had geleden bij de voorverkiezingen voor het presidentschap zondag. De ruime overwinning van de links-populistische presidentskandidaat Alberto Fernández doet beleggers vrezen dat Macri niet herkozen gaat worden en dat het land onder leiding van Fernández weer gaat afglijden. Het bewind van zijn politieke beweging (tussen 2003 en 2015) was berucht vanwege haar vijandige houding tegenover vrijhandel en internationale handelsverdragen. Onder Macri kwam het land, dat sinds zijn onafhankelijkheid al acht keer failliet werd verklaard, juist steeds meer op het spoor van het westerse vrijemarktdenken. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 13 augustus 2019