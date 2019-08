Voormalig president Kirgizië ook vervolgd voor moord

De Kirgizische oud-president Almazbek Atambajev wordt ook vervolgd voor moord tijdens een arrestatiepoging vorige week waarbij een militair om het leven kwam. Dat melden lokale media en het Russische staatspersbureau Tass dinsdag. Atambajev, van 2011 tot en met 2017 president van Kirgizië, werd vrijdag al aangeklaagd vanwege corruptie.

Atambajev werd donderdag met veel machtsvertoon aangehouden in zijn villa vlak buiten de Kirgizische hoofdstad Bisjkek. De dag daarvoor mislukte een eerste poging hem te arresteren. Toen een team van speciale eenheden zijn villa binnendrong, werden ze overmeesterd door bewapende aanhangers van Atambajev. Daarbij werden zes militairen gevangen genomen en werd een militair doodgeschoten.

Volgens autoriteiten van het Centraal-Aziatische land schoot Atambajev tijdens de poging hem aan te houden met een scherpschuttersgeweer op de militairen en loste hij ook het schot waardoor de militair overleed. Atambajev verklaarde vorige week dat hij meerdere keren had geschoten, maar dat dit vooral waarschuwingsschoten in de lucht waren. Volgens zijn advocaat weigert de oud-president verhoord te worden. Hij wordt ook vervolgd voor gijzelneming en het organiseren van rellen tijdens de arrestatiepoging.

Van getuige naar moordverdachte

Atambajev werd in eerste instantie aangehouden om als getuige te worden gehoord. Vrijdag werd hij alsnog aangeklaagd voor corruptie, omdat hij mogelijk een rol heeft gespeeld in de dubieuze vroegtijdige vrijlating van een beruchte crimineel. Atambajev zou opdracht hebben gegeven de wapen- en drugshandelaar Aziz Batoekajev vrij te laten. Hij zou onterecht ongeneeslijk ziek verklaard zijn en woont naar verluidt in goede gezondheid in Rusland.

In juni nam het parlement van Kirgizië de presidentiële immuniteit af die Atambajev had als voormalig president, waardoor kan hij nu kan worden vervolgd.