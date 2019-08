Plantaardig vlees met groeipijntjes

Waar een sabbatical al niet goed voor is. Hoogleraar biochemie Patrick Brown besloot in 2009 zijn werk op de Stanford Universiteit in Silicon Valley anderhalf jaar stil te leggen, zodat hij rustig kon nadenken over zijn toekomstdroom: een wereld zonder intensieve veehouderij. Brown zag de manier waarop vlees geproduceerd wordt als de ernstigste vorm van milieuvervuiling op aarde.

Eerst organiseerde Brown (64) een conferentie, om aandacht voor dit probleem te vragen. Dat had nauwelijks effect. Daarom besloot hij het anders aan te pakken: hij ging zelf een alternatief voor vlees ontwikkelen. In 2011 richtte hij Impossible Foods op, en trok hij een groepje wetenschappers aan dat op zoek ging naar plantaardige ingrediënten met zo veel mogelijk eigenschappen van vlees. Zij ontwikkelden een hamburger die eruit ziet als vlees, smaakt als vlees en zelfs bloedt als vlees.

Durfkapitaal was in Silicon Valley zo gevonden, en binnen vijf jaar bracht Impossible zijn eerste plantaardige hamburger op de markt – in eerste instantie bij een select groepje restaurants in New York, San Francisco en Los Angeles.

Intussen bleef het durfkapitaal binnenstromen – niet alleen van gevestigde investeerders in start-ups, zoals Google Ventures en het fonds van Microsoft-oprichter Bill Gates, maar ook beroemdheden als Jay-Z (rapper), Katy Perry (popster) en Serena Williams (tennisster) staken geld in Impossible Foods, wat het bedrijf behalve (een beetje) kapitaal vooral veel gratis publiciteit opleverde.

In de rij

In 2017 besloot het bedrijf een eigen fabriek in Oakland, bij San Francisco, te bouwen, zodat het op grote schaal – tegen veel lagere kosten – plantaardige burgers kon gaan produceren. In datzelfde jaar zetten enkele kleine ketens van gourmetburgers de Impossible-burger op het menu en in 2018 haalde Impossible de eerste landelijke hamburgerketen binnen als klant: White Castle, met 377 filialen. Een Impossible-burger kost daar slechts 1,99 dollar (1,78 euro).

In 2018 kwam ook het staatsfonds van Singapore erbij als grote investeerder en steeg het aantal restaurants dat de plantaardige burgers serveerde van 3.000 naar 5.000. Daar zaten ook 150 restaurants in Singapore, Macau en Hongkong bij.

In april introduceerde fastfoodketen Burger King de Impossible Whopper op proef in 59 filialen in de omgeving van St. Louis in de staat Missouri. Dat was een doorslaand succes, en eerder deze maand besloot de op één na grootste hamburgerketen in de Verenigde Staten de Impossible Whopper landelijk op het menu te zetten. Consumenten staan er sindsdien voor in de rij – ook al is de plantaardige Whopper met 5,59 dollar een derde duurder dan de Whopper van rundvlees. Het aantal restaurants waar de Impossible-burgers te koop zijn, komt dankzij de deal met Burger King nu boven de 10.000 uit.

Investeringsronde

In mei haalde Impossible Foods opnieuw 300 miljoen dollar op bij zijn bestaande aandeelhouders, wat het totaal aan geïnvesteerd kapitaal op 750 miljoen dollar brengt. Bij die laatste investeringsronde werd het bedrijf volgens persbureau Reuters gewaardeerd op zo’n 2 miljard dollar.

Dat is best veel voor een bedrijf met slechts 440 werknemers, maar het valt in het niet bij de beurswaarde van concurrent Beyond Meat – ook een producent van plantaardig vlees uit Californië, met 383 werknemers.

Beyond Meat, opgericht in 2008, ging in mei voor 1,5 miljard dollar naar de beurs, maar steeg diezelfde dag nog door naar een waarde van 3,8 miljard dollar. Inmiddels is het bedrijf op de beurs meer dan 10 miljard dollar waard, waarmee het dit jaar het best presterende aandeel in de VS is. Afgelopen week haalde Beyond Meat opnieuw geld op bij beleggers.

Impossible Foods wil op termijn ook naar de beurs, maar heeft nog geen concrete plannen in die richting aangekondigd. Het heeft voorlopig ook geen gebrek aan kapitaal.

Concurrent Beyond Meat produceert behalve plantaardige burgers ook worstjes en gehakt zonder vlees erin en is verkrijgbaar in 53.000 supermarkten en restaurants, waaronder Whole Foods en Target in de VS. In Nederland verkoopt Albert Heijn de producten van Beyond Meat. Impossible Foods, dat vooralsnog niet in Nederland verkrijgbaar is, richt zich tot nu toe alleen op horeca, maar verwacht vanaf september ook in de eerste Amerikaanse supermarkten te liggen.

Tekorten

Het bedrijf zal zijn productie dan opnieuw fors moeten verhogen, wat tot nu toe regelmatig gepaard gaat met groeipijntjes. Naar aanleiding van berichten dat de Impossible-burgers op veel plaatsen zouden zijn uitverkocht, belde persbureau Bloomberg vorige maand met 900 restaurants die het plantaardige vlees op het menu hebben staan, en stelde vast dat bij 30 procent van de verkooppunten de burgers waren uitverkocht. Sindsdien houdt Bloomberg op zijn website een interactieve kaart bij, waarop te zien is waar de burgers wel en niet te krijgen zijn. Een woordvoerder van het bedrijf heeft het persbureau laten weten dat de tekorten inmiddels grotendeels zijn opgelost.

Om de snelle groei bij te kunnen benen, kondigde Impossible Foods vorige maand aan een deel van de productie uit te besteden aan vleesverwerker OSI. Beyond Meat, dat ook niet altijd aan de vraag kan voldoen, werkt al langer met externe producenten, en kan daardoor sneller opschalen. Zo bouwt in Nederland vleesproducent Zandbergen een nieuwe fabriek in Zoeterwoude, waar vanaf volgend jaar plantaardige burgers voor Beyond Meat gemaakt gaan worden.

Dat plantaardig vlees in de smaak valt, is meer bedrijven opgevallen. Hoewel Impossible Foods en Beyond Meat met hun plantaardige vlees nu nog een ruime voorsprong hebben, is er concurrentie op komst. Zo brengt Tyson Foods, de grootste vleesproducent van de VS, sinds kort plantaardig vlees op de markt en experimenteert hamburgergigant McDonald’s in Duitsland met de plantaardige Incredible Burger van Nestlé.

De toekomstdroom van Patrick Brown komt sneller dichterbij dan hij waarschijnlijk zelf had gedacht.