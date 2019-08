Organisatie Lowlands bevestigt: A$AP Rocky treedt zondag op

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky treedt komende zondag toch op bij muziekfestival Lowlands. Dat heeft het management van de rapper toegezegd aan Lowlands, bevestigt de organisatie. Tegen A$AP Rocky loopt een strafzaak in Zweden waardoor het onduidelijk was of zijn optreden op het festival in Biddinghuizen door kon gaan.

Begin deze maand eiste het Zweedse OM zes maanden cel tegen de 30-jarige rapper voor de mishandeling van een 19-jarige man. Het management bevestigt de aanwezigheid van A$AP Rocky een dag voordat de rechter uitspraak doet in de zaak. Die bevestiging is een „hele opluchting” voor de organisatie van Lowlands, zegt een woordvoerder. De rapper staat voor zondagavond om 19.30 uur gepland.

„Hij is nooit uit het programma gehaald, maar ook voor ons was het een tijd onduidelijk of hij kon komen”, aldus de woordvoerder. De organisatie was voor de zekerheid al bezig met een ‘plan B’. Om welke artiest of artiesten dit gaat, wilde de woordvoerder niet zeggen. Hij gaat ervan uit dat A$AP Rocky komt optreden, ongeacht de uitspraak woensdag.

Rakim Mayers, zoals A$AP Rocky echt heet, werd begin juli opgepakt na een vechtpartij op straat in Stockholm. De opsluiting van Mayers leidde tot verontwaardiging; meerdere artiesten en president Donald Trump namen het voor hem op. Trump belde de Zweedse premier Stefan Löfven om te kijken wat hij kon betekenen. Mayers wacht momenteel in vrijheid de uitspraak van de rechter af, die hij woensdag te horen krijgt.