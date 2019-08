Ajax speelde mat, slordig en onmachtig, maar is wel door

Even voor half elf was de opluchting voelbaar in de Johan Cruijff Arena na een moeizame, rommelige Champions League-avond. Ajax won, zonder goed te spelen, met 3-2 van PAOK Saloniki en plaatst zich na de 2-2 in het eerste duel zo voor de play-offs, voor een plek in de groepsfase. Daarin wacht het Cypriotische APOEL Nicosia.

Het was de noodzakelijke uitslag bij een noodzakelijk plaatsing, die dus nog moet worden verwezenlijkt. Met het verlengen en opwaarderen van de lucratieve miljoenencontracten van het vijftal André Onana, Nicolás Tagliafico, Dusan Tadic, David Neres en Hakim Ziyech speculeert Ajax op een nieuw seizoen met Champions League-voetbal.

Nummer zes kan volgen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars vertelde voor de wedstrijd dat er ook snel duidelijkheid komt over Donny van de Beek, die al enkele weken in de belangstelling staat van Real Madrid. Overmars zei ervan uit te gaan dat de middenvelder blijft. Als dat het geval is, zal hij zeer waarschijnlijk ook een sterk verbeterd contract tekenen.

Laag tempo

Het hangt onmiskenbaar met elkaar samen: het behouden van de dragende spelers en het sportieve uitzicht op spelen in het hoogste Europese clubtoernooi – en de miljoenen die daar zijn te verdienen voor Ajax. Bij plaatsing voor de groepsfase kan Ajax minstens 35 miljoen euro aan gegarandeerde inkomsten uit de Champions League verwachten, exclusief variabele beloning uit de marketingpool.

Het is dit financiële model waar Ajax deels op leunt. Met in het achterhoofd wellicht ook het gegeven dat de landskampioen van dit seizoen volgend jaar direct geplaatst is voor de het hoofdtoernooi van de Champions League.

De lastige vraag is wat de consequenties zijn als Ajax toch nog mocht stranden in de play-offs, kort voor de transferdeadline. Buitenlandse clubs zullen hun kans ruiken, spelers zullen misschien toch hun twijfels hebben op een langer verblijf.

Dat is speculeren. Feit is dat Ajax dinsdag flirtte met een voortijdig einde in de Champions League – met alle financiële en sportieve consequenties van dien. Ajax speelde mat, slordig, onmachtig, was nog zoekend naar automatismen en ritme.

Het tempo lag laag bij Ajax, dat met het nieuwe middenveldsduo Blind-Marin weinig creatieve oplossingen vanuit de as kon creëren en verdedigend kwetsbaar oogde in de omschakeling. Het maakte wel dat het een enerverende, gespannen avond werd onder het gesloten dak van de Johan Cruijff Arena.

Je zag de kwetsbaarheden van Ajax open en bloot liggen, bij enkele gevaarlijke uitbraken van PAOK. De ruimte was enorm bij de ouderwetse punter van Diego Biseswar, de geboren Amsterdammer met een Feyenoord-verleden die constant werd uitgefloten, die PAOK op voorsprong bracht. Een medewerker van de media-afdeling van de Griekse club hield het bij die goal niet meer op de perstribune.

Het was springerig, onrustig – die eerste helft. PAOK-doelman Alexandros Paschalakis kwam kort voor rust als een dolleman ver uit op een lange bal en raakte eerst de bal, en vervolgens Ziyech. Heisa langs de zijlijn, priemende vingers, coach Erik ten Hag die opspringt.

Het was toen al 1-1, nadat Tadic eerst een strafschop gestopt zag worden, maar de tweede wist te benutten, na hands van Biseswar. De tweede helft kreeg Ajax meer grip op het duel – al zaten er nog veel oneffenheden in het combinatiespel.

Tagliafico kopte uit een hoekschop van Ziyech de 2-1 binnen, Tadic maakte via zijn derde strafschop van de avond 3-1. Het waren de spelers die bleven, die de waarde van hun vernieuwde contracten direct in resultaat wisten uit te drukken. Biseswar maakte nog 3-2. Het kwam te laat. Ajax door, op naar een nieuw, noodzakelijk Champions League-seizoen

In de laatste voorronde voor de groepsfase van de Champions League treft Ajax APOEL Nicosia. De Cypriotische club won dinsdag met 2-0 bij FK Qarabag, wat na de 2-1 thuisnederlaag voldoende was om de volgende ronde te bereiken. Volgende week dinsdag of woensdag is de heenwedstrijd in Nicosia, de week erop de return in Amsterdam.

