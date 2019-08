Operazanger Plácido Domingo (78) beschuldigd van seksueel wangedrag

De wereldberoemde Spaanse tenor en dirigent Plácido Domingo wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Acht zangeressen en een danseres verklaren tegenover persbureau AP dat zij seksueel zijn lastiggevallen door de operazanger.

Op één na willen de vrouwen anoniem blijven, uit angst voor represailles en consequenties voor het verdere verloop van hen carrières. De bekende mezzosopraan Patricia Wulf, die samen met Domingo zong bij de Washington Opera, treedt wel in de openbaarheid.

De negen vrouwen zeggen tegen AP dat Domingo (78) hun ongewenst zou hebben betast of gezoend. Bij een van de vrouwen zou hij zijn hand in haar rok hebben gestoken. Volgens het persbureau begon het wangedrag eind jaren tachtig, bij operagezelschappen waar Domingo leidinggevende functies bekleedde. Geen van de vrouwen heeft aangifte tegen Domingo gedaan.

AP schrijft dat Domingo een reputatie van handtastelijkheid heeft in de internationale operawereld. Het persbureau sprak met zo’n vijftig zangers, dansers, musici en ondersteunend personeel rond voorstellingen van Domingo. Bijna veertig van hen zeggen Domingo ongewenst seksueel gedrag te hebben zien vertonen. Zeven vrouwen stellen dat hun carrière nadelig is beïnvloed nadat ze avances van Domingo afwezen. AP schetst een heftig beeld van een reeks gevallen van ongepast seksueel getint gedrag van Domingo, die achter jonge zangeressen aanzat en hun herhaaldelijk suggestieve verzoeken deed. De tenor spoorde hen aan tot privéontmoetingen in hotels of bij hem thuis, onder het mom van professioneel advies. Dat leidde in sommige gevallen tot seks.

‘Aantijgingen zijn onnauwkeurig’

Domingo noemt de aantijgingen in een reactie „diep verontrustend” maar „onjuist”. Hij zegt te geloven dat zijn interacties en relaties met vrouwen altijd welkom en met wederzijdse instemming waren. „Mensen die met me gewerkt hebben, weten dat ik niet iemand ben die opzettelijk iemand kwaad doet, beledigt of in verlegenheid brengt.” Wel erkent Domingo dat vandaag de dag anders naar bepaalde gedragsregels gekeken wordt dan in het verleden. „Ik ben gezegend en bevoorrecht dat ik een carrière van meer dan vijftig jaar in de operawereld heb gehad en houd mezelf aan de hoogste normen.”

De veelzijdige zanger en dirigent uit Madrid geldt als een van de belangrijkste artiesten in de operawereld en ontving in zijn lange carrière vele onderscheidingen, waaronder meerdere Grammy’s. De vrouwen zeggen tegen AP dat zij zich gesterkt voelen door de #MeToo-beweging om hun verhaal te doen.