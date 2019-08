Oekraïne belooft Russische politieke vluchtelingen een paspoort

De Oekraïense president Volodimir Zelensky heeft dinsdag een decreet ondertekend waarmee het voor Russische politieke vluchtelingen eenvoudiger wordt om Oekraïner te worden. Het document heeft veel weg van een decreet dat de Russische president Vladimir Poetin in april ondertekende, waarmee 3,7 miljoen inwoners van de Donbas een Russisch paspoort kunnen krijgen.

De voorbije jaren verstrekte Moskou tienduizenden paspoorten aan inwoners van ex-Sovjetrepublieken. Dat Poetin dit nu doet in Oekraïne lijkt een poging tot ondermijning van Zelensky’s vredesbelofte.

De versoepelde naturalisatieregels van Kiev gaan ook gelden voor buitenlanders die aan Oekraïense zijde vechten of hebben gevochten in het conflict met door Rusland ondersteunde separatisten aan de oostgrens, mensen die van „uitzonderlijke waarde” zijn voor Oekraïne, of wiens naturalisatie van nationaal belang is voor het land. Het is nu aan Zelensky’s kabinet om van zijn wens een wet te maken.

Volksrepublieken

Poetin maakte in april een versimpelde aanvraag van het Russisch paspoort mogelijk voor inwoners van de Oekraïense regio’s Loehansk en Donetsk, twee zelfverklaarde volksrepublieken aan de grens met Rusland waar veel etnische Russen wonen. In de gewapende strijd die separatisten in die regio’s tegen het Oekraïense leger voeren, zijn sinds 2014 over en weer meer dan 13.000 doden gevallen.

Vorige week kwamen bij beschietingen vier Oekraïense soldaten om het leven. President Zelensky, pas sinds april van dit jaar in functie, greep die gebeurtenis aan om zijn Russische collega voor nieuwe gesprekken uit te nodigen. Het Kremlin is tot dusver formeel nog niet op die uitnodiging in gegaan. De Amerikaanse president Trump, die Zelensky binnenkort ontvangt in het Witte Huis, zei vorige week dat hij er vanuit gaat dat Rusland en Oekraïne snel tot een besluit kunnen komen.

Volgens persbureau Reuters heeft de Oekraïense dienst voor staatsveiligheid dinsdag een medewerker van het Russische consulaat in Lviv als persona non grata verklaard, omdat hij zou hebben gespioneerd voor het Kremlin. De Rus is al terug naar huis, zegt een regeringswoordvoerder in Kiev.