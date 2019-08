Mexicaanse politie ontdekt opnieuw grote groep migranten in vrachtwagen

De Mexicaanse politie heeft maandag 146 mensen gevonden die zich hadden verstopt in een vrachtwagen. De migranten, allen afkomstig uit andere Midden-Amerikaanse landen, zijn overgedragen aan de immigratiedienst, meldt persbureau AP. De politie heeft recent vaker grote aantallen mensen in vrachtwagens aangetroffen.

De vrachtwagen werd ontdekt in Veracruz, een deelstaat aan de Golf van Mexico. Volgens AP kwamen 115 van de inzittenden uit Honduras, de anderen uit El Salvador, Guatemala en Nicaragua. De vrachtwagen zat overvol en de omstandigheden waren slecht, zei de Mexicaanse overheid.

Mensensmokkelaars zetten vaker vrachtwagens in dan voorheen, aldus AP. Drie weken geleden trof de politie 150 mensen aan die al dagen zonder eten en drinken in een laadruim zaten. Onder hen waren 66 minderjarigen. Twee maanden geleden werden vier vrachtwagens aangetroffen waarin in totaal 791 migranten zaten, meldde persbureau AFP. Daarbij werden zelfs 368 kinderen jonger dan 8 jaar aangetroffen.

De Mexicaanse regering ziet de laatste maanden strenger toe op migratie richting de Verenigde Staten. Met de onopvallende vrachtwagens hopen smokkelaars mensen ongezien de grens over te krijgen.

Inklimmers

Vrachtwagens worden niet alleen in Mexico ingezet voor illegale migratie, ook in Nederland worden geregeld verstekelingen ontdekt. In 2018 werden in de Rotterdamse haven alleen al 1.371 zogenoemde inklimmers aangehouden. Het ging daarbij vooral om Albanezen.

Transport en Logistiek Nederland zei vorige week te vrezen dat het probleem als gevolg van de Brexit groter zal worden. De brancheorganisatie verwacht lange files voor de veerboten naar Engeland. Migranten zullen daardoor meer kans krijgen zich in een vrachtwagen te verschansen.