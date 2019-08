Paul McCartney schrijft opa-kinderboek over magische reis: ‘Hey Grandude!’

Natuurlijk ga je in het nieuwe kinderboek van Paul McCartney meteen op zoek naar verwijzingen naar zijn oude band The Beatles. De titel Hey Grandude lijkt in ieder geval op ‘Hey Jude’. Een van de personages heet Lucy. Ze vliegt door de lucht, net als in ‘Lucy in the Sky with Diamonds’. En ze zit op een vliegende koe, een verwijzing naar The Flying Cow, in de jaren zestig de huiskroeg van drummer Ringo Starr.

Paul McCartney maakte het prentenboek samen met de jonge Canadese illustrator Kathryn Durst voor uitgever Random House. Hij nam ook een luisterboekversie op en gaat voorlezen in Londen. De Nederlandse versie, Hé Yopa, verschijnt in september bij uitgeverij Rubinstein. De vertaling is van Erik Bindervoet, die eerder samen met Robbert-Jan Henkes The Beatles, Bob Dylan en James Joyce vertaalde.

Hier leest McCartney voor:

De 77-jarige Britse popster vertelt in een filmpje dat hij zelf acht kleinkinderen heeft, die hem ‘grandude’ noemen. „Ik wilde het schrijven voor opa’s overal, zodat ze het kunnen voorlezen aan hun kleinkinderen voor het slapen gaan”. Zijn boek, dat aan de Gouden Boekjes doet denken, gaat over Grandude, een opa met een staartje, die een magisch kompas heeft, waardoor hij met zijn kleinkinderen („chillers”) in prentbriefkaarten kan stappen: „See the compass needle and spin, let the magic fun begin!”. Zo komen ze „zing. bang, sizzle…” op een tropisch eiland, in het Wilde Westen en in de bergen. Maar als het te spannend wordt – kreeften bijten in hun tenen, bizons en een lawine dreigen hen te verpletteren – gaan ze er snel vandoor.

Lees ook: Van Beatle tot hobbyboer

Auteursportret van Paul McCartney. Beeld Penguin Random House

McCartney maakte eerder een kinderboek samen met Britse kinderboekschrijver Philip Ardagh: High in the Clouds (2004), over een eekhoorn wiens moeder wordt vermoord door een bulldozer. Hij is zeker niet de eerste popster die een kinderboek schrijft. Onder meer Dolly Parton, Keith Richards, Bruce Springsteen en Courtney Love gingen hem voor. Madonna schreef er zelfs vijf. Vorig jaar verscheen Stories of Ways and Means, een verhalenbundel met bijdragen van Tom Waits, Nick Cave, Frank Black en andere rockzangers.

Meestal beginnen sterren aan een kinderboek als ze zelf kinderen of kleinkinderen krijgen. Uitgevers doen graag zaken met sterren omdat een beroemde naam op de cover zorgt voor publiciteit en een hogere verkoop. Een buil kunnen ze zich er niet aan vallen: vaak zijn het boeken met de nadruk op de illustraties, en slechts een paar regels tekst per bladzijde. Dit soort sterrenkinderboeken wordt vaak welwillend ontvangen, en zelden afgebrand.

Nog een verwijzing: de Apaloosa’s, waar de kinderen in het boek op rijden, waren de lievelingspaarden van McCartneys overleden vrouw Linda. Ze maakten er een liedje over. Haar favoriete Apaloosa woonde zelfs haar uitvaart bij.