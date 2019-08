Man steekt voorbijgangers neer in Sydney, omstanders overmeesteren hem

Een man heeft dinsdag in Sydney verschillende voorbijgangers neergestoken met een mes, melden Australische media. Nabij de plek waar de steekpartij plaatsvond, werd een vrouw gevonden die door steekwonden om het leven was gekomen. Een andere vrouw werd in haar rug gestoken. De verdachte is overmeesterd door omstanders en later gearresteerd door de politie. Over de motieven van de man is nog niets bekend.

De steekpartij vond plaats om 14.00 uur lokale tijd in het centrum van Sydney. In een video is te zien hoe de verdachte een bebloede trui draagt en op het dak van een voorbijrijdende Mercedes klimt. Hij zwaait met een mes en schreeuwt. Even later wordt de man tegen de grond gewerkt door omstanders met behulp van twee stoelen en een kratje. De politie heeft de man gearresteerd.

Bij een nabijgelegen gebouw werd het levenloze lichaam van een vrouw gevonden met verschillende steekwonden. De politie onderzoekt nog of zij door de man is neergestoken. De vrouw die in haar rug werd gestoken, is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert buiten levensgevaar.

„Zeer zorgwekkend”

De Australische politie sprak lovend over de omstanders die de man overmeesterden en noemde ze „helden”. Premier Scott Morrisson schreef op Twitter dat hij de steekpartij „zeer zorgwekkend” vindt.