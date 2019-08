L’Oréal pleegt patentbreuk bij start-up, krijgt miljoenenboete

Een ruzie over een haarverzorgingsproduct dat door twee Californische bollebozen in een garage is uitgevonden, komt cosmeticareus L’Oréal duur te staan. Het Franse miljardenconcern moet 91,3 miljoen dollar (81 miljoen euro) betalen aan Olaplex, de start-up die het middel verkoopt. Volgens Olaplex heeft L’Oréal de speciale formule gestolen. Maandag gaf een jury in de staat Delaware het bedrijf gelijk.

Het verzorgingsmiddel in kwestie, het enige product dat Olaplex verkoopt, is bedoeld om beschadigd haar te repareren. Het zou moeten werken bij mensen van wie het haar na een blonderingsbeurt een puinhoop is geworden. Kappers kunnen het ook preventief aan de kleurspoeling toevoegen.

Bij de introductie in de Verenigde Staten, vijf jaar geleden, was het reparatiemiddel direct een succes. Ook in een winkelketen die eigendom is van L’Óreal werd het spul veel verkocht, waardoor de interesse van de multinational werd gewekt. Eerst probeerde L’Oréal Craig Hawker en Eric Pressly in te palmen, de twee scheikundigen die het hoofdingrediënt van het middel hadden uitgevonden in de garage van Pressly’s huis in Santa Barbara. Het duo bleef liever bij Olaplex.

Gesprekken in restaurant

Daarna benaderde L’Oréal Olaplex voor een overname. Een ontmoeting tussen mensen van L’Oréal en Olaplex-ceo Dean Christal in een Californisch restaurant, begin 2015, liep echter op niets uit. De bedrijven tekenden bij het afscheid een geheimhoudingsverklaring.

Na het afketsen van de overname introduceerde L’Oréal een eigen lijn met haarreparatiemiddelen, die volgens Olaplex verdacht veel leken op zijn eigen product. Diefstal, beweerde de start-up: L’Oréal zou tijdens de overnamegesprekken bedrijfsgeheime informatie over de samenstelling van Olaplex’ product hebben gestolen. Het bedrijf sleepte L’Oréal voor de rechter, ook voor patentbreuk en de schending van de geheimhoudingsovereenkomst. L’Óreal beweert dat het de chemische formule van de betwiste middeltjes zelf heeft bedacht.

Olaplex kreeg maandag op alle aanklachten gelijk. Het bedrijf, dat jaarlijks 100 miljoen dollar (89 miljoen euro) verdient met zijn product, zegt tegen persbureau Bloomberg „trots” te zijn dat het de zaak gewonnen heeft. L’Oréal blijft erbij dat de aantijgingen „ongefundeerd” zijn. Vergeleken met de jaaromzet van de haarverzorgingsmoloch, vorig jaar zo’n 27 miljard dollar, is de boete overigens een kleinigheid.