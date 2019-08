Krapte op arbeidsmarkt breekt record

De krapte op de arbeidsmarkt heeft afgelopen kwartaal een nieuwe recordhoogte bereikt. Het aantal openstaande vacatures steeg met 6.000 naar 284.000 in juni, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag publiceert. Het aantal werklozen daalde met 11.000 naar 305.000.

Dat betekent dat er nu bijna evenveel vacatures zijn als werklozen. Gemiddeld staan tegenover iedere vacature nog maar 1,07 werklozen. Een jaar geleden waren dat er nog 1,4 en twee jaar geleden 2,2.

De personeelskrapte is ook nijpender dan tijdens het vorige economische hoogtepunt, in 2008. Er zijn nu meer vacatures en minder werklozen. Elf jaar geleden, vlak voor het uitbreken van de economische crisis, zakte het werkloosheidspercentage niet verder dan 3,6 procent – nu is dat 3,3 procent.

Vooral in de sectoren informatie en communicatie, horeca en bouwnijverheid zijn veel vacatures. Bedrijven in die sectoren hebben gemiddeld zo’n 60 vacatures per 1.000 werknemers. In een CBS-enquête zegt een kwart tot een derde van de ondernemers in deze sectoren dat de tekorten een „belemmering” vormen voor de bedrijfsvoering.

Door de krapte zijn werkgevers sneller geneigd om personeel aan zich te binden met een vast dienstverband. Ongeveer 5,5 miljoen werknemers hebben nu een vast contract. Dat zijn er 193.000 meer dan een jaar eerder. De groei van het aantal flexbanen is het afgelopen half jaar juist gestagneerd.

Dat merken ook uitzendbureaus. Afgelopen half jaar groeide het aantal banen via uitzendbureaus slechts met 1.000. In de eerste helft van vorig jaar was daar nog een toename van 16.000 banen, in het eerste half jaar van 2017 zelfs van 40.000.

Arbeidsmarktdeskundigen vermoeden dat de groei van vaste banen slechts een tijdelijk, conjunctureel effect is en dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt daarmee niet ten einde is. Toch reageert vakbond CNV opgetogen op de CBS-cijfers. Voorzitter Arend van Wijngaarden spreekt van een „comeback” van de vaste baan. „Eindelijk een lichtpuntje in deze barre flextijden.”