'Een lage straf zal het niet worden met 17 kilo drugs'

Je hebt ruwweg twee types die met drugs op zak in de armen van de politie vallen, vertelt de Hongaarse advocaat Csaba Rumi. Er zijn de kleintjes. Kruimelaars die wat extra’s willen verdienen, of zelfs dat niet eens: de pechvogel die alle pillen van de groep voor een weeklang festival in zijn of haar rugzak heeft en bij de entree wordt betrapt. En dan zijn er de echte handelaars. Hun hoeveelheden zijn groter, hun aanpak is professioneler.

Tot die laatste categorie lijken de twee Nederlanders te behoren die vorige week zijn aangehouden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De twee jonge mannen — topatleet Roelf B. (21) en zijn schoolvriend Gert-Jan N. (22) uit Stadskanaal — hadden zoveel aanloop op het terrein van muziekfestival Sziget in de Hongaarse hoofdstad dat de politie ging controleren. In hun tent werden 2.700 xtc-pillen en honderden zakjes wiet en voorgedraaide joints aangetroffen.

Het is beslist niet zo dat er super streng wordt gecontroleerd bij de ingang van het festivalterrein van Sziget, dat de afgelopen week zo’n half miljoen bezoekers trok onder wie circa 15.000 Nederlanders. „Ze noemen het hier het eiland van de vrijheid, weet je wel”, zegt een beveiliger woensdagavond. Iemand die drugs voor eigen gebruik meebrengt vormt geen bedreiging, dat wil hij anoniem best erkennen. „Alleen: deze mannen deden niet eens hun best te verbergen wat ze aan het doen waren.”

Zo trof de politie in de tent van Roelf B. en Gert-Jan N. behalve drugs ook prijslijsten aan. En in de auto van het duo, zo werd dinsdag bekend, werden nog eens bijna 4.000 pillen en 15 kilo aan verpakte joints gevonden. Straatwaarde: 100 miljoen forint, zo'n 300 duizend euro.

Illustratie NRC

Ook elders Nederlanders vast

Het zijn serieuze bedragen. Soms drijven dit soort dealers hun handel zelf, vaak worden ze zelf weer aangestuurd door nog grotere criminelen die de uitvoering liever aan anderen laten. Wat al die types delen is hun naïviteit, zegt advocaat Rumi, die op dit moment al twee andere Nederlanders verdedigt die op een eerder festival met een vergelijkbare hoeveelheid drugs werden opgepakt. „Mensen denken niet na, ze doen niet het nodige onderzoek. Je denkt niet na over de hoogte van de straf als je er niet op rekent dat je gepakt wordt. Nederland is natuurlijk veel liberaler.”

Het is niet de eerste arrestatie van Nederlanders met substantiële hoeveelheden drugs op zak. In juni werd de 26-jarige Nederlandse atlete Madiea G. bij een routinecontrole aan de Duitse grens aangehouden met 50 kilo harddrugs in haar auto. Ze ontkent dat ze iets met de smokkel te maken heeft maar zit nog altijd vast. Dat geldt ook voor de 34-jarige actrice Imanuelle G. die in juli werd aangehouden op het Belgische festival Tomorrowland met onder andere 100 xtc-pillen, 20 gram cocaïne en nog andere drugs.

Uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse zaken blijkt dat er eind 2018 1081 Nederlanders in het buitenland gedetineerd zaten op verdenking van drugsgerelateerde strafbare feiten. De meeste mensen zitten vast in buurlanden zoals Duitsland, België en Frankrijk. In Hongarije zaten eind 2018 11 Nederlanders in de cel, van wie 7 met een drugsverdenking.

Die aantallen lopen sinds 2011 gestaag terug. Volgens het ministerie ligt het aantal gedetineerde Nederlanders in het buitenland al jaren tussen de 1.350 en 1.400. Dat het aantal Nederlanders in buitenlandse detentie daalt, heeft te maken met het feit dat straffen die in het buitenland worden opgelegd vaak ook in Nederland kunnen worden uitgezeten omdat Europese landen elkaars straffen erkennen. Daarnaast zijn er zo’n 60 landen waarmee een verdrag is dat regels dat mensen een in het buitenland opgelegde straf in eigen land kunnen uitzitten.

Omdat Hongarije een van de ondertekenaars is van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens hebben Roelf B. en Gert-Jan N. recht op gefinancierde rechtsbijstand. Daarnaast krijgen aangehouden Nederlanders in het buitenland consulaire bijstand.

Streng Hongarije

Ondanks die internationale verdragen wordt drugshandel in andere landen vaak anders beoordeeld. Zo geldt de Hongaarse wetgeving als streng en zijn hoge straffen niet ongebruikelijk. Premier Viktor Orban, die aan de vooravond staat van zijn campagne voor de lokale verkiezingen in oktober, verklaarde al eens dat hij de „drugsmaffia” in zijn land hard wil aanpakken. „Zelfs de gebruiker die met een vrij kleine dosis wordt opgepakt, wordt gecriminaliseerd”, zegt advocaat Rumi. „Ze krijgen dan geen celstraf of boete, maar moeten wel een cursus of andere begeleiding nemen om zo'n straf te ontlopen.”

Het is een aanpak die bij veel inwoners op steun kan rekenen. Het drugsgebruik in Hongarije behoort tot de laagste in Europa. De Hongaarse politie zette dinsdag een filmpje op YouTube: agenten die sporttassen vol pillen en joints openen en een politiehond die door de gevonden auto van het duo snuffelt. Een preventiemaatregel, volgens Rumi, gericht op de Hongaarse kijker. „Zo van: kijk eens, we zijn goed bezig.” Op het festivalterrein van Sziget waarschuwt een tent van de Nederlandse ambassade voor de strenge wetgeving.

Er is één ding dat de zaak van B. en N. kan helpen, denkt Rumi, en dat is hun Nederlanderschap. „Een Nederlander heeft het in dit geval makkelijker dan een Hongaar. De Hongaarse regering wil de band met Nederland niet slechter maken, dus ze heeft er belang bij deze mannen een goede behandeling te geven als ze in de gevangenis belanden. Maar een lage straf zal het niet worden als je met 17 kilo drugs wordt opgepakt.”