Hongkong annuleert alle vluchten voor tweede dag op rij

Voor de tweede dag op rij zijn dinsdag alle vluchten van de luchthaven van Hongkong geannuleerd, meldt persbureau AFP. Demonstranten verzamelden zich opnieuw in de aankomsthal van Chek Lap Kok Airport, nadat deze aanvankelijk weer was geopend. Maandag werd het vliegverkeer in China geannuleerd vanwege een grote demonstratie, die zich richt tegen de Chinese autoriteiten. Inmiddels zijn meer dan driehonderd vluchten geannuleerd.

Omstreeks 14.30 uur lokale tijd verzamelden honderden demonstranten zich rond de check-ins van de luchthaven, die een van de drukste ter wereld is. De demonstratie richt zich tegen het in de ogen van de demonstranten excessieve politiegeweld van afgelopen zaterdag en zondag. Volgens Amnesty werd van korte afstand op demonstranten geschoten, waarbij soms op hoofd en bovenlichaam werd gericht.

Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, steunt het beleid van de politie en wil pas in gesprek met de betogers als het geweld stopt. Sommige betogers gooiden met bakstenen, eieren en vlammende voorwerpen.

Afgelopen weekend heeft de politie naar eigen zeggen 149 demonstranten opgepakt. In totaal zijn er sinds juni 700 arrestaties verricht.

De aandelenbeurs van Hongkong, de Hang Seng, sloot maandag op het laagste niveau sinds begin dit jaar.