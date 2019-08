Hongaarse politie ontdekt 17 kilo drugs in auto verdachte Nederlanders

In het bestelbusje van de twee Nederlanders van 21 en 22 jaar die worden verdacht van drugshandel op muziekfestival Sziget is nog eens 17 kilo aan drugs gevonden, meldt de politie in Hongarije. Afgelopen week vond de politie al drugs in hun tent.

Het zou bij de nieuwe vondst gaan om onder meer bijna vierduizend xtc-pillen en zo’n 15 kilo aan voorgedraaide joints, meldt de Hongaarse politie. De drugs hebben omgerekend een straatwaarde van ongeveer 300.000 euro.

De politie kwam de auto op het spoor nadat zij een sleutel hadden gevonden in de bagage van de Nederlanders. De twee verdachten wilden niet zeggen waar de auto stond, maar agenten konden deze uiteindelijk traceren. De Hongaarse politie heeft ook een video online geplaatst van de drugsvangst. Daarin is onder meer een donkerkleurige Volkswagen Caddy te zien en moet een verdachte toekijken terwijl de politie met drugshonden onderzoek doet.

De Nederlandse ambassade in Boedapest kan de drugsvondst niet bevestigen en verwijst door naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het ministerie is het „aan de Hongaarse autoriteiten om hier mededelingen over te doen”.

Tent vol drugs

De twee Nederlandse mannen werden afgelopen week opgepakt op het Sziget-festival in Hongarije. Beveiligingsmedewerkers van het festival zagen verdacht veel mensen van en naar hun tent lopen. Bij de tent trof de politie onder meer 1 kilo xtc-pillen, 128 gram marihuana en 451 plastic flesjes met verdovende middelen aan. De drugs met een waarde van zo’n 15.000 euro zijn samen met vijfhonderd geprinte prijslijsten in beslag genomen.

De verdachten zijn de 21-jarige sprinter Roelf B. uit Stadskanaal en zijn plaatsgenoot Gert-Jan N. (22). Hun advocaten hebben gevraagd of zij op borgtocht vrij konden worden gelaten. De Hongaarse rechter heeft dat verzoek eerder verworpen in het kader van het nog lopende onderzoek. Als drugssmokkel wordt bewezen kunnen de verdachten worden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, zei de openbaar aanklager eerder.