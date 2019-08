Hogepriester van de neo-soul Erykah Badu blijkt uitstekende dirigent

In haar eentje zette ze in 1997 een nieuw genre op de kaart. Neo-soul bevat een fijne mix van soul uit de jaren zeventig, modernere r&b en een vleugje hiphop. Erykah Badu viert het 22-jarig bestaan van haar album Baduizm door er veel materiaal van te zingen in Tilburg. Alle nummers in een groots liveformaat, gespeeld door haar uitstekende band.

De bandleden worden strak bij de les gehouden. Regelmatig geeft ze, terwijl de nummers al ingezet zijn, aanwijzingen. Erg? Nee, integendeel zelfs. De show wordt er nog een tandje dynamischer van. Zo is een klein handgebaar reden voor de bassist om een half minuutje niet te spelen, om daarna weer in te vallen op het refrein. En even later mag de drumprogrammeur iets meer galm toevoegen via zijn laptop. Dat de fantastische frontvrouw zelf pas na een uur doorheeft dat ze niet in Amsterdam maar in Tilburg is, nemen we maar voor lief.

De band is vlijmscherp, maar blijft een beetje onderbelicht. Tot het moment dat iemand op de voorste rij ‘Cleva’ als verzoek indient. Het wordt naadloos de setlist in verwerkt, en verandert via een solo op haar drumcomputer in een speelse jamsessie waarin al haar bandleden om de beurt de zin „It’s gonna be alright” mogen zingen. Er blijken een paar uitstekende zangers achter de instrumenten verstopt te zitten.

Het ene nummer klinkt sexy door de jazzy toetspartijen, het volgende staat bol van de funk door de vet aangezette baslijnen. De details spreken voor haar zorgvuldigheid. „I gotta do, my love for you / Chop & Screw for you, paint it red for you”, zingt ze prachtig terwijl alle lampen één voor één even rood kleuren. En richting het einde: „Ik weet niet of ik de juiste noten haal… maar mijn shit is niet gebaseerd op noten. Ik treed op zodat ik mezelf kan ervaren.” Tilburg had de eer om in die intense ervaring mee te delen.

De Amerikaanse zangers Erykah Badu treedt op in poppodium 013.

Neo-soul Erykah Badu Gezien: 12/8, 013 Poppodium, Tilburg. ●●●●●