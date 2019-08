Het thuisland van witte Afrikanen

Fotograaf Katharine Cooper (1978), geboren in Zuid-Afrika, maakte in 2013 een portretserie over de witte bevolking van Zuid-Afrika en Zimbabwe, na de afschaffing van de Apartheid in het eerste land (1994) en de verdrijving van witte boeren in het tweede land (2000). Veel van hen weten na de omwentelingen een zekere toekomst te behouden, anderen hebben minder geluk. Cooper wil geen politiek statement maken over kolonialisme en maakt vooral persoonlijke en kwetsbare portretten van kinderen. Katharine Cooper: A Journey to the Homeland is tot en met 13 oktober te zien in Kunsthal Rotterdam.