Ergens moet iemand deze vrouw missen

Uit de grote grijze lijkwagen komt een houten kist, met daarop een boeketje. De zon schijnt, maar door de stevige wind vallen er druppels uit de bomen, die roffelen op de kist. Op de Zuiderbegraafplaats in Terneuzen is al een graf gegraven, en er staat een kleine geluidsinstallatie klaar. „Ikzelf heb er geen vrede mee, dat wij haar hier niet bij naam kunnen noemen”, zegt uitvaartondernemer Jack de Voogt in zijn korte toespraak.

In Terneuzen wordt een vrouw begraven, maar niemand weet wie ze is. Twee maanden geleden werd ze gevonden in een groenstrook, op de grens van Nederland en België, maar haar begrafenis is zonder familieleden. Dus draagt de gemeente Terneuzen zorg voor de uitvaart, die tien minuten wordt uitgesteld vanwege een stortbui.

Enkele belangstellenden wonen de plechtigheid bij. Leden van de plaatselijke parochie. Een vrouw met een zonnebloem, die op Facebook had gezet dat ze zou gaan, maar niemand van haar digitale vrienden is komen opdagen. Wil Eilers uit Hulst is er ook, met een witte roos in haar hand. „Het is zo triest dat iemand alleen naar haar laatste rustplaats gaat”, zegt zij. „Daar wilde ik bij zijn, als eerbetoon.”

Journalisten zijn volop aanwezig, op uitnodiging van de politie, omdat er nog altijd hoop is dat iemand de vrouw herkent. „Het is onverteerbaar dat we in 2019, met alle moderne technieken, geen naam van deze vrouw kunnen vinden”, zegt officier van justitie Kim Weijers. „Want we denken dat er ergens familieleden moeten zijn die deze vrouw missen.”

Foto Ans Brys

Doodgeschoten en ontkleed

Op 22 juni van dit jaar werd ze gevonden in het Zeeuwse Westdorpe, op de grens van Nederland en België. Een stukje met groen naast het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Op Belgisch grondgebied staan zeecontainers opgestapeld, de Nederlandse kant bestaat uit grasvelden en wat bomen. Het is er stil, meestal is enkel het ruisen van de bomen te horen. Zo rustig, vertellen buurtbewoners, dat ’s avonds de herten uit het aanliggende bos tevoorschijn komen.

Foto Ans Brys

De vrouw werd volledig ontkleed gevonden en blijkt te zijn doodgeschoten. Ze had geen persoonlijke bezittingen bij zich, en droeg geen sieraden. Wat de politie wel weet: ze heeft een witte huid, is tussen de 50 en 65 jaar, heeft kort rossig haar, is 1,60 meter lang en heeft littekens van verschillende operaties. Vermoedelijk is de vrouw ergens anders doodgeschoten en is haar lichaam daarna op de grens tussen Nederland en België achtergelaten.

Een foto van de overleden vrouw werd al snel nadat ze was gevonden naar buiten gebracht. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de zaak. Tot nu heeft de politie 264 tips gekregen, inclusief een aantal namen. Enkele daarvan worden nog onderzocht.

Geen match in DNA-databanken

Het gebeurt niet vaak dat een slachtoffer van geweldsmisdrijf zonder naam begraven wordt. Op de website van de politie staan een kleine honderd ongeïdentificeerde doden, maar dat zijn ook gevallen uit de jaren zestig, en niet altijd is er sprake van een misdrijf.

Martine Jacobs is teamleider van het onderzoek naar de dood van de onbekende vrouw in Westdorpe. Zij vertelt dat het DNA van de onbekende vrouw is vergeleken met dat in Nederlandse DNA-databanken, waarin bijvoorbeeld profielen van vermiste personen in zitten. Dat leverde niks op.

Ook werd met het DNA-profiel van de dode vrouw gezocht in DNA-databanken van meerdere Europese landen. Jacobs: „Het probleem is dat niet in elk land in Europa het DNA-profiel van elke vermiste meteen in een databank wordt gestopt. Tot nu toe heeft ook in het buitenland niemand deze vrouw kunnen identificeren.”

Opvallend is dat op de plek waar de vrouw werd aangetroffen ook een vuilniszak is gevonden, waar Franse woorden op staan. Volgens de politie is er een link tussen de vuilniszak en het misdrijf. De zak kan mogelijk iets zeggen over de herkomst van de vrouw. Frankrijk is een uur rijden van de plek waar het lichaam is gedumpt.

Vermissingsdossiers nalopen in België en Nederland leverde niks op. Ook zijn er contacten met Franse opsporingsdiensten, vertelt officier van justitie Kim Weijers. „Maar wat het complex maakt is dat in Frankrijk het DNA van vermiste personen niet automatisch in een centrale databank wordt ingevoerd.”

Midden in het leven

Een ander scenario is dat de vrouw door niemand gemist wordt, omdat ze bijvoorbeeld een erg afgezonderd leven leidde. „Toch gaan wij ervan uit dat deze vrouw midden in het leven stond”, zegt Weijers. „Onder meer aan de staat van haar gebit kunnen we afleiden dat ze zichzelf goed verzorgde. Daarom denk ik: deze vrouw moet ergens gemist worden.”

Internationale media-aandacht kan een zaak van een onbekende dode oplossen. Zo werd in juni 1996 in een bos bij het Limburgse Lottum het lichaam gevonden van een jonge, onbekende vrouw. Na een uitzending op de Poolse variant van Opsporing Verzocht herkende de moeder van de jonge vrouw haar dochter, en kon in 2010 haar identiteit worden vastgesteld.

Ook in de zaak van de onbekende dode in Westdorpe is er hoop dat media-aandacht tot een doorbraak leidt. Bij de begrafenis zijn meerdere Belgische journalisten aanwezig, en er zijn plannen om de zaak in Frankrijk op televisie te brengen.

Terwijl de belangstellenden langzaam vertrekken, rijdt een kleine oranje graafmachine richting de plek die de dode op de Zeeuwse begraafplaats heeft toegewezen gekregen. Het zand valt op de kist. De vraag is of er ooit een naamplaatje op het anonieme graf gezet kan worden.