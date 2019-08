Een sterke speelfilm over onvrijwillige kinderloosheid

Als ze op Oudejaarsavond noodgedwongen een taxi delen, worden Jake en Elena verliefd. Eerst liegt de uit Spanje afkomstige Elena over haar leeftijd, later vertelt ze de 26-jarige Jake de waarheid: ze is 35. De promovendus vindt het leeftijdsverschil echter geen punt en trekt al snel bij haar in.

De vriendinnen van Elena hebben baby’s of zijn in verwachting, waardoor Elena (Laia Costa) en Jake (Josh O’Connor) impulsief besluiten om ook te proberen een kind te krijgen. Dat gaat niet zo soepel als ze verwachten en op een gegeven moment besluiten ze tot ivf. Een frustrerend traject tussen hoop en wanhoop volgt. Jake haat de mechanische manier waarop ze op een heel precies gecalculeerd moment seks moeten hebben en Elena krijgt blauwe plekken op haar buik van de hormooninjecties.

Hun poging een baby te verwekken eist haar tol in hun relatie. Is hun prille liefde bestand tegen alle tegenslag?

Only You is het sterke speelfilmdebuut van scenarist-regisseur Harry Wootliff, een voormalig actrice. Haar scenario schetst vooral de personages op een zeer levendige en levensechte manier. Haar regie vloeit daar logisch uit voort, met een naturalistische stijl. De camera zit de prachtig spelende acteurs dicht op de huid, waarbij Wootliff het liefst niet monteert in hun intieme scènes maar de camera langzaam van gezicht naar gezicht laat glijden. Wootliff is even sterk in de fraaie en tedere liefdesscènes als in het neerzetten van alle kille medische procedures die het sympathieke stel doorloopt. De zich in Glasgow afspelende film zit bovendien vol mooie muziek, met een cruciale rol voor Elvis Costello’s lied ‘I Want You’.

Er zijn weinig films over onvrijwillige kinderloosheid, met vorig jaar de Netflixfilm Private Life (Tamara Jenkins, 2018) als uitzondering. Die semi-autobiografische film schetste de problematiek met relativerende humor, Only You pakt het ietsje anders aan maar is even overtuigend.

Drama Only You Regie: Harry Wootliff. Met: Laia Costa, Josh O’Connor, Peter Wight, Dean Burn. In: 27 bioscopen ●●●●●

