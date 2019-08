Dr. Ruth is meer dan de godin van de goede seks

Een documentaire als Ask Dr. Ruth kan natuurlijk niet mislukken. De inmiddels 90-jarige Joods-Amerikaanse seksuoloog en tv-persoonlijkheid Ruth Westheimer is een fenomeen. Ze is grappig, uitgesproken, energiek. Een overlever; haar werk is haar wraak op de moord op haar volk.

Dat kun je althans tussen de regels opmaken uit het vele archiefmateriaal en de geanimeerde scènes in de film. De vertelde tijdlijn van haar leven bevat haar jeugd in Duitsland, haar beide ouders die door de nazi’s werden vermoord, een vlucht naar een Zwitsers weeshuis, Israël (waar ze als scherpschutter werd opgeleid), Parijs (waar ze psychologie studeerde aan de Sorbonne) tot het appartement in New York waar ze nu al meer dan vijftig jaar woont.

Iedereen kon alles aan deze ‘godin van de goede seks’ en later ‘oma Freud’ vragen in haar radio- en televisieshows. Ze nam geen blad voor de mond, dwong mannelijke talkshowhosts om woorden als vagina en clitoris uit te spreken („luider”).

Maar omdat ze in de film als verteller van haar eigen leven de touwtjes stevig in de hand houdt, blijven de vragen die je echt aan Dr. Ruth zou willen stellen onuitgesproken. Die zouden nou juist de betekenis van haar werk kunnen verdiepen.

Wat zag ze door seksuele revoluties en feministische golven veranderen? Wat vindt ze van #MeToo en discussies over seksueel machtsmisbruik? Waarom gelooft ze wel in seksuele vrijheid, maar niet in vrije relatievormen? Waarom vindt ze zichzelf geen feminist?

Om echt iets over haar te weten te komen is eigenlijk een film nodig waarin ook anderen dan haar kinderen, vrienden en nabije medewerkers aan het woord komen.

Documentaire Ask Dr. Ruth Regie: Ryan White. In: 24 bioscopen ●●●●●

