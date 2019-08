Diemense ex-wethouder had geen verboden stoffen in zijn bloed

Uit een test na de arrestatie van ex-GroenLinks-wethouder Jorrit Nuijens (39) is gebleken dat hij geen verboden stoffen in zijn bloed had. Dat heeft de politie Nuijens laten weten. Hij werd in juni opgepakt wegens het verstoren van de openbare orde.

De politie vermoedde eerder dat Jorrit Nuijens een flesje GHB en twee zakjes wiet bij zich had ten tijde van de arrestatie. Of dat daadwerkelijk drugs waren, wordt nog onderzocht. Tijdens de test is Nuijens gecontroleerd op cocaïne, alcohol, amfetamine en methamfetamine. Verschillende media suggereerden dat Nuijens onder invloed was van verboden middelen. Nuijens wil dinsdagmiddag, met het oog op mogelijke vervolging, niet ingaan op de kwestie.

Een woordvoerder bevestigt dat de brief afkomstig is van de politie, maar geeft verder geen commentaar. Ook het OM, die het dossier nu onderzoekt, doet geen uitspraken.

Belediging

Op 20 juni werd Nuijens gearresteerd nadat hij op het terras nabij de Amsterdamse Stopera tegen agenten aan het schreeuwen was. Binnen gooide hij een glas kapot. Hij zou twee agenten in het gezicht hebben gespuugd. Zij deden aangifte van belediging. Na verhoor mocht hij het politiebureau verlaten.

Nuijens liet een dag later weten te stoppen als wethouder van Diemen. Hij wilde rust nemen „om op de gebeurtenissen te kunnen reflecteren”. Volgens burgemeester Erik Boog (D66) was de positie van Nuijens onhoudbaar geworden door het voorval. „Daarnaast is dit ook een groot persoonlijk drama. Wij betreuren daarom in alle opzichten de gebeurtenissen”, aldus de burgemeestersverklaring.

Nuijens was sinds vorig jaar mei wethouder en loco-burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente. Eerder was hij raadslid voor GroenLinks in Amsterdam.